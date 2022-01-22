Пермячка дошла до Конституционного суда из-за лая собаки

Женщина судилась из-за собачьего лая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Пермского края Алевтина Бородина, которой мешал лай соседской собаки, дошла до Конституционного суда. Женщина обратила внимание на нормы федерального и регионального законов. В них говорится о воздействии шума на человека и устанавливаются действия, нарушающие тишину и покой граждан. По мнению заявительницы, они противоречат Конституции, поскольку в них не принято во внимание то, как на человека воздействует собачий лай. Об этом сообщается на сайте суда.

«По мнению заявительницы, п 1 ст 27 ФЗ „О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения“, как не относящий животных к источникам физических факторов воздействия на человека. А также примечание 3 к статье 7.2 закона Пермского края „Об административных правонарушениях в Пермском крае“, как не относящее издаваемый животными шум (в том числе лай собак) к действиям, нарушающим тишину и покой граждан, не соответствуют статьям 15, 17—19, 41, 42, 45, 46 и 52 Конституции РФ», — указано в определении суда.

Изначально пермячка обращалась в суд по месту жительства с требованием обязать соседей «убрать от окон ее дома принадлежащую им собаку вглубь территории их земельного участка или во внутреннее помещение дома». Она также взыскивала с них компенсацию морального вреда.

Однако и суд первой инстанции, и кассационный суд в удовлетворении исковых требований женщине отказали. Указано, что заявительница не представила в суде доказательств о нарушении тишины и причинения ей физических и нравственных страданий. Изучив представленные материалы, Конституционный суд отказался принять жалобу пермячки к рассмотрению.

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