23 января 2022

В Свердловской области обнаружены 36 случаев «Омикрона»

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Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семёнов в госпитальной базе по лечению коронавирусной инфекции. Магнитогорск, медсестра, процедурный кабинет, здоровье, коронавирус, защитная одежда врача, ковид 19
В регионе зафиксировано 36 случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области за прошедшие сутки зарегистрировано 36 случаев заражения «омикроном». Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области на официальном сайте.

«На сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 36 случаев „омикрона“, в том числе завозные из-за рубежа — 12 случаев: по 3 случая из Доминиканской Республики и ОАЭ; по 2 случая из Турции и Казахстана; по 1 случаю из Египта и Болгарии. 24 заболевших, у которых выявлен генетически модифицированный штамм вируса, за рубеж не выезжали и с приехавшими из-за рубежа не контактировали», — сказано в сообщении.

По каждому случаю проводится эпидрасследование. «Все заболевшие новым вариантом вируса обследованы. Шестнадцать заболевших имеют полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Ситуация находится на постоянном контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области был обнаружен первый случай заражения мутацией коронавируса «Омикрон». Заболел мужчина 46 лет, не имеющий полного курса вакцинации. В Роспотребнадзоре добавили, что мужчина изолирован и проходит лечение на базе моноинфекционного госпиталя.

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В Свердловской области за прошедшие сутки зарегистрировано 36 случаев заражения «омикроном». Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области на официальном сайте. «На сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 36 случаев „омикрона“, в том числе завозные из-за рубежа — 12 случаев: по 3 случая из Доминиканской Республики и ОАЭ; по 2 случая из Турции и Казахстана; по 1 случаю из Египта и Болгарии. 24 заболевших, у которых выявлен генетически модифицированный штамм вируса, за рубеж не выезжали и с приехавшими из-за рубежа не контактировали», — сказано в сообщении. По каждому случаю проводится эпидрасследование. «Все заболевшие новым вариантом вируса обследованы. Шестнадцать заболевших имеют полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Ситуация находится на постоянном контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении пресс-службы. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области был обнаружен первый случай заражения мутацией коронавируса «Омикрон». Заболел мужчина 46 лет, не имеющий полного курса вакцинации. В Роспотребнадзоре добавили, что мужчина изолирован и проходит лечение на базе моноинфекционного госпиталя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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