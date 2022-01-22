22 января 2022
21 января 2022

Врач из Тюмени переехала в Курганскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, врачи, медперсонал, медики
Врач Анна Полухина переехала в Шатрово (архивное фото) Фото:

Стоматолог из Тюмени Анна Полухина переехала в село Шатрово (Курганская область) по программе «Земский доктор». Данное сообщение было размещено 24 января на сайте областного правительства.

«Анна Полухина переехала в Шатрово из Тюмени. По профессии Анна Алексеевна работает уже около восьми лет. Первых пациентов принимала в Ростове-на-Дону, затем работала в Ставрополье, Северной Осетии-Алании, Москве и Тюмени», — указано в сообщении правительства.

Представители правительства отметили, что Полухина получила 1,5 млн рублей по программе «Земский доктор» и региональную выплату в 300 тыс. рублей. Также ей предоставили служебное жилье. Полухина рассказала, что ей нравится работать в сельской местности.

О региональной выплате в 300 тыс. рублей и предоставлении служебного жилья молодым врачам в Курганской области стало известно в январе. Замгубернатора Лариса Кокорина отметила, что если жилье устроит молодых специалистов, то в дальнейшем они смогут его выкупить.

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Стоматолог из Тюмени Анна Полухина переехала в село Шатрово (Курганская область) по программе «Земский доктор». Данное сообщение было размещено 24 января на сайте областного правительства. «Анна Полухина переехала в Шатрово из Тюмени. По профессии Анна Алексеевна работает уже около восьми лет. Первых пациентов принимала в Ростове-на-Дону, затем работала в Ставрополье, Северной Осетии-Алании, Москве и Тюмени», — указано в сообщении правительства. Представители правительства отметили, что Полухина получила 1,5 млн рублей по программе «Земский доктор» и региональную выплату в 300 тыс. рублей. Также ей предоставили служебное жилье. Полухина рассказала, что ей нравится работать в сельской местности. О региональной выплате в 300 тыс. рублей и предоставлении служебного жилья молодым врачам в Курганской области стало известно в январе. Замгубернатора Лариса Кокорина отметила, что если жилье устроит молодых специалистов, то в дальнейшем они смогут его выкупить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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