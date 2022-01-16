Курганские власти заманивают врачей квартирами и 300 тысячами

В Кургане приступают к подготовке ординаторов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Курганской области планируют предоставлять молодым врачам новые служебные квартиры и пособия по 300 тысяч рублей. Об этом рассказала заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина на круглом столе по подготовке ординаторов, передает корреспондент URA.RU.

«Вопрос служебного жилья с интересом воспринимается среди молодых специалистов. Мы сейчас прорабатываем вопрос предоставления новой служебной квартиры с подъемным пособием — 300 тысяч рублей. Прибывшие доктора получают это пособие, и если жилье их устроит, то в дальнейшем выкуп этого жилья возможен с использованием механизма софинансирования, при условии отработки определенного времени», — рассказала Лариса Кокорина журналистам.

По словам замгубернатора, проблема кадрового дефицита в Курганской области остается одной из самых напряженных. Показатели обеспеченности медицинскими кадрами составляют 23,4 врача на 10 тысяч населения. Среди основных мер по привлечению кадров в область Кокорина назвала подготовку ординаторов на базе медицинских организаций Курганской области. Ранее правительство области заключило соглашение с центром им. Г.А. Илизарова и Южно-Уральским государственным медицинским университетом о подготовке ординаторов. С 17 января восемь ординаторов начнут подготовку по специальностям «Терапия» и «Кардиология».

URA.RU писало, что в Кургане на 1 декабря имеется 304 вакансии для врачей. Это наиболее востребованная профессия в городе. Также в курганские больницы требуется 149 медсестер и фельдшеров.

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