Врач заявил о резком сокращении инкубационного периода COVID

24 января 2022 в 18:01 Размер текста - 17 +

Скрытый период заболевания теперь составляет 1—3 дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Инкубационный период коронавируса сократился до 1—3 дней. Об этом сообщил главный врач больницы имени Филатова (Москва) Валерий Вечорко. Ранее скрытый период заболевания составлял 5—7 дней. «Инкубационный период сократился. Пациенты отмечают контакт с больными за 1—3 дня до повышения у них температуры тела (вместо привычных 5—7 дней при заражении дельта-штаммом)», — написал Вечерко на своей странице в Facebook. Он также отметил, что, по аналогии с гриппом, первыми симптомами омикрон-штамма стали боли в мышцах и глазных яблоках. Однако объем поражения легочной ткани у заболевших небольшой. В целом пациенты реже нуждаются в реанимационных мероприятиях. Вечорко отметил, что все это пока — предварительные выводы. Сказать, что болезнь в случае заражения «омикроном» протекает легче, нельзя. Однако имеющаяся прививка действительно облегчает течение болезни. Ранее врач-онкодерматолог клиники кожных и венерических болезней имени Рахманова Екатерина Вертиева заявила, что при штамме коронавируса «Омикрон» могут обостриться кожные заболевания. «Мы видим обострение атопического дерматита. Редко, но встречаются васкулиты, в том числе тяжелые васкулиты, то есть поражение сосудов кожи», — заявила она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Инкубационный период коронавируса сократился до 1—3 дней. Об этом сообщил главный врач больницы имени Филатова (Москва) Валерий Вечорко. Ранее скрытый период заболевания составлял 5—7 дней. «Инкубационный период сократился. Пациенты отмечают контакт с больными за 1—3 дня до повышения у них температуры тела (вместо привычных 5—7 дней при заражении дельта-штаммом)», — написал Вечерко на своей странице в Facebook. Он также отметил, что, по аналогии с гриппом, первыми симптомами омикрон-штамма стали боли в мышцах и глазных яблоках. Однако объем поражения легочной ткани у заболевших небольшой. В целом пациенты реже нуждаются в реанимационных мероприятиях. Вечорко отметил, что все это пока — предварительные выводы. Сказать, что болезнь в случае заражения «омикроном» протекает легче, нельзя. Однако имеющаяся прививка действительно облегчает течение болезни. Ранее врач-онкодерматолог клиники кожных и венерических болезней имени Рахманова Екатерина Вертиева заявила, что при штамме коронавируса «Омикрон» могут обостриться кожные заболевания. «Мы видим обострение атопического дерматита. Редко, но встречаются васкулиты, в том числе тяжелые васкулиты, то есть поражение сосудов кожи», — заявила она.