Врач предупредила об опасных последствиях «Омикрона»

22 января 2022 в 08:29 Размер текста - 17 +

При коронавирусе может появиться крапивница Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 При штамме коронавируса «Омикрон» могут обостриться кожные заболевания. Об этом заявила врач-онкодерматолог клиники кожных и венерических болезней имени Рахманова Екатерина Вертиева. «Коронавирус сам по себе может вызвать обострение кожных заболеваний. Мы видим обострение или впервые начинающиеся псориазы, много пациентов с витилиго на коронавирус, мы видим обострение атопического дерматита. Редко, но встречаются васкулиты, в том числе тяжелые васкулиты, то есть поражение сосудов кожи», цитирует Екатерину Вертиеву «Москва 24». По словам Вертиевой, наиболее распространенным симптомом является токсическая эритема — синюшные пятна на коже. Иногда бывает поражение слизистой полости во рту, когда появляются пузыри, но редко. Также у пациентов с COVID-19 встречается крапивница, сообщила она. Обычную коронавирусной можно отличить только при анамнезе, сказала Вертиева. По ее словам, у всех штаммов коронавируса одинаковые дерматологические симптомы. Кожные признаки «Омикрона» не отличаются от «Дельты», отметила врач. Ранее кандидат медицинских наук, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков назвал способ определения «Омикрона». По его словам, может быть такое, что при «Омикроне» будет только насморк. Но если есть насморк, головная боль, осиплость, расстройства стула и боль в горле, то такой комплекс симптомов почти на 100% указывает на наличие этого варианта вируса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

При штамме коронавируса «Омикрон» могут обостриться кожные заболевания. Об этом заявила врач-онкодерматолог клиники кожных и венерических болезней имени Рахманова Екатерина Вертиева. «Коронавирус сам по себе может вызвать обострение кожных заболеваний. Мы видим обострение или впервые начинающиеся псориазы, много пациентов с витилиго на коронавирус, мы видим обострение атопического дерматита. Редко, но встречаются васкулиты, в том числе тяжелые васкулиты, то есть поражение сосудов кожи», цитирует Екатерину Вертиеву «Москва 24». По словам Вертиевой, наиболее распространенным симптомом является токсическая эритема — синюшные пятна на коже. Иногда бывает поражение слизистой полости во рту, когда появляются пузыри, но редко. Также у пациентов с COVID-19 встречается крапивница, сообщила она. Обычную коронавирусной можно отличить только при анамнезе, сказала Вертиева. По ее словам, у всех штаммов коронавируса одинаковые дерматологические симптомы. Кожные признаки «Омикрона» не отличаются от «Дельты», отметила врач. Ранее кандидат медицинских наук, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков назвал способ определения «Омикрона». По его словам, может быть такое, что при «Омикроне» будет только насморк. Но если есть насморк, головная боль, осиплость, расстройства стула и боль в горле, то такой комплекс симптомов почти на 100% указывает на наличие этого варианта вируса.