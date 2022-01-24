Модели разместили полуобнаженные фотографии напротив храма Большой Златоуст Фото: Размик Закарян © URA.RU

Модель Ангелина Кузнецова извинилась за свою фотографию в нижнем белье на фоне храма Большой Златоуст в Екатеринбурге. Об этом Кузнецова рассказала, а личной странице в Instagram.

«Во-первых, я хочу принести свои извинения за те чувства, которые я задела своей фотографией. Я глубоко уважаю все религии, и ту, которая является самой главной и важной в России. Я совершено не хотела и подразумевала оскорблять кого-либо своими фотографиями […] Я считаю себя россиянкой и поддерживаю традиционные ценности, я не хотела никого оскорблять, а лишь оказалась жертвой»», — написала она в своем Instagram-аккаунте.

Также Кузнецова уточнила, что фото было опубликовано только после одобрения со стороны администратора отеля. «Я отправила несколько фотографий администратору отеля на выбор и из всех фотографий администратор выбрала именно ту, что была выложена», — отметила она. Модель пишет, что после публикации фотографии ей начали писать с угрозами. Родственники начали звонить и спрашивать, правда ли она порнозвезда.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к директору сети апартаментов RentHouse Дмитрию Шабалкину. На момент публикации ответа не поступило. Ранее Ангелина Кузнецова разместила полуобнаженные фотографии напротив храма Большой Златоуст в Екатеринбурге. Снимок был сделан из апартаментов федеральной сети RentHouse. Тогда ее внесли в «черный список» компании.

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