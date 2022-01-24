Ученые назвали напитки, защищающие от коронавируса

24 января 2022 в 18:52 Размер текста - 17 +

Красное вино наиболее эффективно защищает от коронавируса, считают китайские ученые Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Употребление шампанского, а также красного и белого вина снижает риск заболеваемости COVID-19. Об этом заявили китайские ученые из больницы Каннин в Шэньчжене. «Ученые изучили данные 473 957 человек, из которых 16 559 сдали положительный тест на COVID-19. Участников распределили на три группы: непьющие, употреблявшие алкоголь в прошлом и выпивающие до сих пор. Исследователи пришли к выводу, что наибольшую защиту от SARS-CoV-2 имели люди, предпочитающие красное вино: так, при употреблении более пяти бокалов этого напитка в неделю риск заражения снижался на 17%», — передает журнал Frontiers in Nutrition результаты исследования ученых. Согласно данным исследования, употребление шампанского и белого вина снижает риск заболеваемости коронавирусом на 8%. Однако чрезмерное употребление алкогольных напитков полностью нивелирует их защитные свойства, отмечают ученые. Ранее ученые из Питтсбургского университета США заявили, что одна порция крепкого алкоголя в сутки может повышать сопротивляемость организма COVID-19. При этом, по данным ученых, злоупотребление алкоголем наоборот, серьезно увеличивает шансы заболеть коронавирусом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Употребление шампанского, а также красного и белого вина снижает риск заболеваемости COVID-19. Об этом заявили китайские ученые из больницы Каннин в Шэньчжене. «Ученые изучили данные 473 957 человек, из которых 16 559 сдали положительный тест на COVID-19. Участников распределили на три группы: непьющие, употреблявшие алкоголь в прошлом и выпивающие до сих пор. Исследователи пришли к выводу, что наибольшую защиту от SARS-CoV-2 имели люди, предпочитающие красное вино: так, при употреблении более пяти бокалов этого напитка в неделю риск заражения снижался на 17%», — передает журнал Frontiers in Nutrition результаты исследования ученых. Согласно данным исследования, употребление шампанского и белого вина снижает риск заболеваемости коронавирусом на 8%. Однако чрезмерное употребление алкогольных напитков полностью нивелирует их защитные свойства, отмечают ученые. Ранее ученые из Питтсбургского университета США заявили, что одна порция крепкого алкоголя в сутки может повышать сопротивляемость организма COVID-19. При этом, по данным ученых, злоупотребление алкоголем наоборот, серьезно увеличивает шансы заболеть коронавирусом.