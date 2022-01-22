22 января 2022
21 января 2022

Пермская художественная галерея начала переезд

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, кафедральный собор, галерея, виды перми
Реставраторы Пермской галереи покидают здание собора Фото:

В Пермской художественной галерее начали перевозить экспонаты из здания Спасо-Преображенского кафедрального собора на территорию бывшего завода ТЕЛТА. Первой переезжает реставрационная мастерская и 2500 произведений из запасников музея, рассказала директор галереи Юлия Тавризян.

«Сегодня начался новый этап в жизни Пермской государственной художественной галереи, сегодня мы начали переезд части фондов запасников и реставрационной мастерской в здание на Окулова, 75. Это необходимая мера, поскольку запасники наши переполнены, и, помимо этого, мы освобождаем два помещения для богослужений Пермской епархии», — рассказала Тавризян на видео, опубликованном в группе галереи во «ВКонтакте».

Директор музея подчеркнула, что основные экспозиции и выставки остаются на прежнем месте — в здании собора. Галерея продолжит принимать здесь посетителей до окончания строительств нового здания. По планам властей, оно должно быть построено в 2023 году. Федеральное правительство выделило на проект 1,75 млрд рублей. Его реализует компания «ЛимакМаращСтрой» за 4,2 млрд. При этом власти признавали, что затраты на строительство возрастут. Новое здание галереи разместится в культурном кластере на месте бывшего завода имени Шпагина.

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В Пермской художественной галерее начали перевозить экспонаты из здания Спасо-Преображенского кафедрального собора на территорию бывшего завода ТЕЛТА. Первой переезжает реставрационная мастерская и 2500 произведений из запасников музея, рассказала директор галереи Юлия Тавризян. «Сегодня начался новый этап в жизни Пермской государственной художественной галереи, сегодня мы начали переезд части фондов запасников и реставрационной мастерской в здание на Окулова, 75. Это необходимая мера, поскольку запасники наши переполнены, и, помимо этого, мы освобождаем два помещения для богослужений Пермской епархии», — рассказала Тавризян на видео, опубликованном в группе галереи во «ВКонтакте». Директор музея подчеркнула, что основные экспозиции и выставки остаются на прежнем месте — в здании собора. Галерея продолжит принимать здесь посетителей до окончания строительств нового здания. По планам властей, оно должно быть построено в 2023 году. Федеральное правительство выделило на проект 1,75 млрд рублей. Его реализует компания «ЛимакМаращСтрой» за 4,2 млрд. При этом власти признавали, что затраты на строительство возрастут. Новое здание галереи разместится в культурном кластере на месте бывшего завода имени Шпагина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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