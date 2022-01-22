22 января 2022
21 января 2022

Мэрия в ХМАО за 68 тысяч научит чиновников не брать взятки

© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновникам в онлайн- формате расскажут о способах преодоления коррупции Фото:

Мэрия Кондинского района заплатит 68 тысяч рублей за тренинги по основам противодействия коррупции для своих сотрудников, одной из центральных тем курса станет обзор способов преодоления коррупции на муниципальном уровне. Информация об этом размещена на официальном сайте портала Госзакупок.

Специалисты должны будут рассказать чиновникам о причинах коррупционных преступлений, нормах российского и зарубежного антикоррупционного законодательства, деятельности правоохранителей в этой сфере и рассмотреть с сотрудниками администрации района меры наказания за взяточничество и коррупцию. Среди требований к поставщику услуг заказчик обозначил индивидуальный подход к каждому слушателю курса.

Всего в рамках тренингов планируется обучить 27 специалистов мэрии. Успешно прошедшим итоговую аттестацию по курсу исполнитель контракта, по плану властей, выдаст удостоверение о повышении квалификации. Исполнитель для закупки еще не найден, пока чиновники вышли с предложением о подаче заявок к компаниям.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр в ХМАО незаконно получила квартиру от подчиненного. Глава поселка Таежный с помощью своего зама, в тот момент исполняющего ее обязанности, получила жилье по соцнайму, а затем приватизировала его и продала, экс-вице-мэр выплатил 700 тысяч рублей за незаконно «подаренную» начальнице квартиру.

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Мэрия Кондинского района заплатит 68 тысяч рублей за тренинги по основам противодействия коррупции для своих сотрудников, одной из центральных тем курса станет обзор способов преодоления коррупции на муниципальном уровне. Информация об этом размещена на официальном сайте портала Госзакупок. Специалисты должны будут рассказать чиновникам о причинах коррупционных преступлений, нормах российского и зарубежного антикоррупционного законодательства, деятельности правоохранителей в этой сфере и рассмотреть с сотрудниками администрации района меры наказания за взяточничество и коррупцию. Среди требований к поставщику услуг заказчик обозначил индивидуальный подход к каждому слушателю курса. Всего в рамках тренингов планируется обучить 27 специалистов мэрии. Успешно прошедшим итоговую аттестацию по курсу исполнитель контракта, по плану властей, выдаст удостоверение о повышении квалификации. Исполнитель для закупки еще не найден, пока чиновники вышли с предложением о подаче заявок к компаниям. Ранее URA.RU сообщало, что мэр в ХМАО незаконно получила квартиру от подчиненного. Глава поселка Таежный с помощью своего зама, в тот момент исполняющего ее обязанности, получила жилье по соцнайму, а затем приватизировала его и продала, экс-вице-мэр выплатил 700 тысяч рублей за незаконно «подаренную» начальнице квартиру.
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