Чиновник в ХМАО заплатит за незаконную выдачу жилья мэру

24 января 2022 в 12:13 Размер текста - 17 +

После получения квартиры мэр приватизировала и продала ее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-заместитель главы поселка Таежный Павел Малых заплатит компенсацию в бюджет в размере более чем 700 тысяч рублей за незаконную выдачу жилья мэру поселения Надежде Симоновой, которая по факту не нуждалась в квартире. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры. «Межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с бывшего и. о. главы поселения Таежный ущерба, причиненного муниципалитету при незаконной выдаче жилья бывшему мэру поселения. Решением суда, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, требования прокурора удовлетворены, с бывшего должностного лица взысканы денежные средства на сумму более 700 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре. Сообщается, что Малых в январе 2018 издал распоряжение о заключении с Симоновой договора соцнайма на квартиру без очереди, при этом мэр не нуждалась в улучшении жилищных условий и в администрацию по этому поводу не обращалась. Впоследствии Симонова эту квартиру приватизировала и продала. Ранее суд признал вину Малых в халатности при распределении муниципального жилья. Компенсация в бюджет поселения рассчитывалась исходя из кадастровой стоимости жилья. URA.RU сообщало, что Малых также обвинялся в незаконном начислении себе премий. По данным СКР, ущерб причиненный муниципалитету оценивался в 96 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Экс-заместитель главы поселка Таежный Павел Малых заплатит компенсацию в бюджет в размере более чем 700 тысяч рублей за незаконную выдачу жилья мэру поселения Надежде Симоновой, которая по факту не нуждалась в квартире. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры. «Межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с бывшего и. о. главы поселения Таежный ущерба, причиненного муниципалитету при незаконной выдаче жилья бывшему мэру поселения. Решением суда, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, требования прокурора удовлетворены, с бывшего должностного лица взысканы денежные средства на сумму более 700 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре. Сообщается, что Малых в январе 2018 издал распоряжение о заключении с Симоновой договора соцнайма на квартиру без очереди, при этом мэр не нуждалась в улучшении жилищных условий и в администрацию по этому поводу не обращалась. Впоследствии Симонова эту квартиру приватизировала и продала. Ранее суд признал вину Малых в халатности при распределении муниципального жилья. Компенсация в бюджет поселения рассчитывалась исходя из кадастровой стоимости жилья. URA.RU сообщало, что Малых также обвинялся в незаконном начислении себе премий. По данным СКР, ущерб причиненный муниципалитету оценивался в 96 тысяч рублей.