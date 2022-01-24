Экономист: власти РФ могут «укатать» курс доллара до 65 рублей

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Сейчас россиянам нет смысла закупать доллары, считает Дмитрий Голубовский Фото:

Золотовалютных резервов в России достаточно для того, чтобы власти могли «укатать» курс доллара до 65 рублей. Такое заявление сделал экономист, биржевой аналитик Дмитрий Голубовский.

«Покупать доллары поздно, успокойтесь, никому не советую играть против Банка России, это очень плохая идея. То, что прямо сейчас происходит — это валютная интервенция, курс рубля будет стабилизирован. Золотовалютных резервов у властей РФ накоплено столько, что при большом желании доллар они могут „укатать“ хоть на 65 рублей», — сказал Голубовский в интервью «Ридусу».

Сегодня курс доллара превысил отметку в 78 рублей впервые с апреля 2021 года и достиг максимума с ноября 2020-го. На фоне резкого повышения курса Центробанк РФ полностью остановил закупку валюты, пишет «Национальная служба новостей». В Кремле заявили, что причиной обвала рубля стали действия НАТО.

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Золотовалютных резервов в России достаточно для того, чтобы власти могли «укатать» курс доллара до 65 рублей. Такое заявление сделал экономист, биржевой аналитик Дмитрий Голубовский. «Покупать доллары поздно, успокойтесь, никому не советую играть против Банка России, это очень плохая идея. То, что прямо сейчас происходит — это валютная интервенция, курс рубля будет стабилизирован. Золотовалютных резервов у властей РФ накоплено столько, что при большом желании доллар они могут „укатать“ хоть на 65 рублей», — сказал Голубовский в интервью «Ридусу». Сегодня курс доллара превысил отметку в 78 рублей впервые с апреля 2021 года и достиг максимума с ноября 2020-го. На фоне резкого повышения курса Центробанк РФ полностью остановил закупку валюты, пишет «Национальная служба новостей». В Кремле заявили, что причиной обвала рубля стали действия НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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