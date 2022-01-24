Курс доллара поднялся до максимума 2020 года

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«Курс доллара на Мосбирже вырос на 0,84% Фото:

Курс доллара превысил отметку в 78 рублей впервые с апреля 2021 года и достиг максимума с ноября 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

«Курс доллара на Мосбирже вырос на 0,84%, до 78,07 рублей, впервые с 7 апреля 2021 года. Курс евро превысил отметку в 89 рублей», — следует из данных Мосбиржи.

Ранее курс рубля обрушился после заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о встрече с НАТО, пишет «Национальная служба новостей». Рубль также продолжил падение после объявления итогов встречи России и США 21 января.

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Курс доллара превысил отметку в 78 рублей впервые с апреля 2021 года и достиг максимума с ноября 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. «Курс доллара на Мосбирже вырос на 0,84%, до 78,07 рублей, впервые с 7 апреля 2021 года. Курс евро превысил отметку в 89 рублей», — следует из данных Мосбиржи. Ранее курс рубля обрушился после заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о встрече с НАТО, пишет «Национальная служба новостей». Рубль также продолжил падение после объявления итогов встречи России и США 21 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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