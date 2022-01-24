Курс доллара поднялся до максимума 2020 года

«Курс доллара на Мосбирже вырос на 0,84% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курс доллара превысил отметку в 78 рублей впервые с апреля 2021 года и достиг максимума с ноября 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

«Курс доллара на Мосбирже вырос на 0,84%, до 78,07 рублей, впервые с 7 апреля 2021 года. Курс евро превысил отметку в 89 рублей», — следует из данных Мосбиржи.

Ранее курс рубля обрушился после заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о встрече с НАТО, пишет «Национальная служба новостей». Рубль также продолжил падение после объявления итогов встречи России и США 21 января.