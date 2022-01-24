В Кремле обвинили НАТО в обвале рубля

24 января 2022 в 16:39 Размер текста - 17 +

Курс евро превысил отметку в 89 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Изменения на рынке акций и валюты связаны с недружественными решениями и заявлениями НАТО, а также публикациями иностранных СМИ. Об этом в ходе общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы живем в агрессивном окружении, видим решения НАТО, перепечатки англосаксонских СМИ, видим недружелюбные заявления НАТО. Все они (рынки) находятся на стадии глубокого пессимизма. Чем раньше наши оппоненты прекратят провокационные истеричные действия, тем раньше произойдет снижение пессимистического настроя», — прокомментировал ситуацию Дмитрий Песков. По его словам, неправильно говорить о рынке РФ в отрыве от рынков международных. Также Дмитрий Песков заявил о том, что Владимир Путин как главнокомандующий, определяющий и внешнюю политику, предпринимает меры, чтобы безопасность России и ее интересы были обеспечены на должном уровне. Кроме того, пресс-секретарь президента упомянул, что в Кремле уже на этой неделе ожидают письменных ответов на предложения РФ по безопасности. Ранее Дмитрий Песков не исключал новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в ближайшем будущем. В НАТО объявили о том, что направляют дополнительные военные силы в Восточную Европу, передает портал argumenti.ru. Курс доллара превысил отметку в 78 рублей впервые с апреля 2021 года. Курс евро превысил отметку в 89 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Изменения на рынке акций и валюты связаны с недружественными решениями и заявлениями НАТО, а также публикациями иностранных СМИ. Об этом в ходе общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы живем в агрессивном окружении, видим решения НАТО, перепечатки англосаксонских СМИ, видим недружелюбные заявления НАТО. Все они (рынки) находятся на стадии глубокого пессимизма. Чем раньше наши оппоненты прекратят провокационные истеричные действия, тем раньше произойдет снижение пессимистического настроя», — прокомментировал ситуацию Дмитрий Песков. По его словам, неправильно говорить о рынке РФ в отрыве от рынков международных. Также Дмитрий Песков заявил о том, что Владимир Путин как главнокомандующий, определяющий и внешнюю политику, предпринимает меры, чтобы безопасность России и ее интересы были обеспечены на должном уровне. Кроме того, пресс-секретарь президента упомянул, что в Кремле уже на этой неделе ожидают письменных ответов на предложения РФ по безопасности. Ранее Дмитрий Песков не исключал новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в ближайшем будущем. В НАТО объявили о том, что направляют дополнительные военные силы в Восточную Европу, передает портал argumenti.ru. Курс доллара превысил отметку в 78 рублей впервые с апреля 2021 года. Курс евро превысил отметку в 89 рублей.