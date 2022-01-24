Центробанк останавливает закупку валюты

Центробанк приостановил покупку иностранной валюты с 15.00 мск 24 января. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте регулятора.
«Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты. Цель решения — повышение предсказуемости действий денежных властей и снижение волатильности финансовых рынков», — говорится в заявлении ЦБ РФ.
Решение о возобновлении покупки валюты будет принято, исходя из фактической ситуации на финансовых ранках, отметили в ЦБ РФ. В Центробанке подчеркнули, что имеют «достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности».
Центробанк приостановил покупку иностранной валюты с 15.00 мск 24 января. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте регулятора. «Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты. Цель решения — повышение предсказуемости действий денежных властей и снижение волатильности финансовых рынков», — говорится в заявлении ЦБ РФ. Решение о возобновлении покупки валюты будет принято, исходя из фактической ситуации на финансовых ранках, отметили в ЦБ РФ. В Центробанке подчеркнули, что имеют «достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности». Сегодня курсы доллара и евро достигли максимума с ноября 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. В Кремле заявили, что изменения на рынке акций и валюты связаны с недружественными решениями и заявлениями НАТО.