Челябинского артиста обвинили в домогательствах к учащимся

Коллектив оркестра «Малахит» не верит в виновность своего руководителя (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Народного артиста и руководителя Челябинского государственного оркестра «Малахит» Виктора Лебедева обвинили в домогательствах к ученицам музыкальной школы. Источник в региональном минкульте сообщил URA.RU, что Лебедева оклеветали и коллектив оркестра пишет письмо в защиту 73-летнего художественного руководителя.

«Несколько девушек обвинили в домогательствах народного артиста из Челябинска Виктора Лебедева. Теперь его пытаются наказать за харассмент. Дело в том, что заместитель Лебедева работает в музыкальной школе и, по словам учениц, отправляет их к шефу «на прослушивание», где дирижер через близость решает, кто попадет в его оркестр «Малахит», — пишет telegram-канале Baza.

В оркестре «Малахит» URA.RU заявили, что все эти обвинения — клевета, которая подрывает здоровье их руководителя. Там отметили, что в адрес Лебедева уже начали поступать угрозы, а за этими нападками стоит одна девушка. Защищать доброе имя худрука теперь будут профессиональные юристы, которые в ближайшее время смогут прокомментировать происходящее.

«Весь оркестр „Малахит“ возмущен происходящим и пишет письмо в защиту Виктора Лебедева. Девушка его преследует из-за того, что не прошла прослушивание и ее не взяли в оркестр. С тех пор она не дает ему покоя. Придумывает клевету и распространяет ее в социальных сетях», — сообщил URA.RU источник в региональном минкульте.

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