Кадыров рассказал, в какую сумму обходится России Чечня

Чечня не сможет выжить без помощи России, считает Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти РФ ежегодно выделяют на содержание Чеченской республики 300 млрд рублей. Об этом рассказал глава республики Рамзан Кадыров в Instagram-аккаунте председателя чеченского парламента Магомеда Даудова.

«Но, клянусь, мы не сможем продержаться без России и трех месяцев. Даже месяц не сможем. Представьте, Россия за год на республику, на содержание народа Чеченской Республики, 300 миллиардов тратит. Без России мы не выживем. Если нам другое предлагают, пусть напишут нам экономическую модель. Аллах дал нам шанс жить и развиваться. Не слушайте всяких шайтанов», — сказал Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров рассказал, как принял сторону России в чеченской войне. По словам главы республики, он и его соратники перешли на сторону РФ и начали бороться с боевиками-сепаратистами после слов президента России Владимира Путина о необходимости «закончить чеченскую войну».

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