Кадыров рассказал, в какую сумму обходится России Чечня

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XIX съезд всероссийской политической партии
Чечня не сможет выжить без помощи России, считает Рамзан Кадыров Фото:

Власти РФ ежегодно выделяют на содержание Чеченской республики 300 млрд рублей. Об этом рассказал глава республики Рамзан Кадыров в Instagram-аккаунте председателя чеченского парламента Магомеда Даудова.

«Но, клянусь, мы не сможем продержаться без России и трех месяцев. Даже месяц не сможем. Представьте, Россия за год на республику, на содержание народа Чеченской Республики, 300 миллиардов тратит. Без России мы не выживем. Если нам другое предлагают, пусть напишут нам экономическую модель. Аллах дал нам шанс жить и развиваться. Не слушайте всяких шайтанов», — сказал Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров рассказал, как принял сторону России в чеченской войне. По словам главы республики, он и его соратники перешли на сторону РФ и начали бороться с боевиками-сепаратистами после слов президента России Владимира Путина о необходимости «закончить чеченскую войну».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти РФ ежегодно выделяют на содержание Чеченской республики 300 млрд рублей. Об этом рассказал глава республики Рамзан Кадыров в Instagram-аккаунте председателя чеченского парламента Магомеда Даудова. «Но, клянусь, мы не сможем продержаться без России и трех месяцев. Даже месяц не сможем. Представьте, Россия за год на республику, на содержание народа Чеченской Республики, 300 миллиардов тратит. Без России мы не выживем. Если нам другое предлагают, пусть напишут нам экономическую модель. Аллах дал нам шанс жить и развиваться. Не слушайте всяких шайтанов», — сказал Кадыров. Ранее Рамзан Кадыров рассказал, как принял сторону России в чеченской войне. По словам главы республики, он и его соратники перешли на сторону РФ и начали бороться с боевиками-сепаратистами после слов президента России Владимира Путина о необходимости «закончить чеченскую войну».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...