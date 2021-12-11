Кадыров рассказал, как принял сторону России в чеченской войне

12 декабря 2021 в 06:03 Размер текста - 17 +

Кадыров заявил, вместе с соратниками защищал чеченский народ и целостность России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что он и его соратники перешли на сторону РФ и начали бороться с боевиками-сепаратистами после слов Владимира Путина о необходимости «закончить чеченскую войну». Об этом он заявил на интервью в документальном фильме «Новейшая история», который выйдет на телеканале «Россия 1». «Путин сказал: „Я хочу закончить войну“. И мы шли в атаку, зная, что мы защищаем не только чеченский народ, но и целостность России», — сообщил Кадыров. Ранее в рамках фильма «Новейшая история» президент РФ Владимир Путин признался, что подрабатывал таксистом в 1990-е годы. «Неприятно об этом говорить», — заявил российский лидер журналистам. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что он и его соратники перешли на сторону РФ и начали бороться с боевиками-сепаратистами после слов Владимира Путина о необходимости «закончить чеченскую войну». Об этом он заявил на интервью в документальном фильме «Новейшая история», который выйдет на телеканале «Россия 1». «Путин сказал: „Я хочу закончить войну“. И мы шли в атаку, зная, что мы защищаем не только чеченский народ, но и целостность России», — сообщил Кадыров. Ранее в рамках фильма «Новейшая история» президент РФ Владимир Путин признался, что подрабатывал таксистом в 1990-е годы. «Неприятно об этом говорить», — заявил российский лидер журналистам.