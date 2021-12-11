11 декабря 2021

Кадыров рассказал, как принял сторону России в чеченской войне

© Служба новостей «URA.RU»
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XIX съезд всероссийской политической партии
Кадыров заявил, вместе с соратниками защищал чеченский народ и целостность России Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что он и его соратники перешли на сторону РФ и начали бороться с боевиками-сепаратистами после слов Владимира Путина о необходимости «закончить чеченскую войну». Об этом он заявил на интервью в документальном фильме «Новейшая история», который выйдет на телеканале «Россия 1».

«Путин сказал: „Я хочу закончить войну“. И мы шли в атаку, зная, что мы защищаем не только чеченский народ, но и целостность России», — сообщил Кадыров.

Ранее в рамках фильма «Новейшая история» президент РФ Владимир Путин признался, что подрабатывал таксистом в 1990-е годы. «Неприятно об этом говорить», — заявил российский лидер журналистам.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что он и его соратники перешли на сторону РФ и начали бороться с боевиками-сепаратистами после слов Владимира Путина о необходимости «закончить чеченскую войну». Об этом он заявил на интервью в документальном фильме «Новейшая история», который выйдет на телеканале «Россия 1». «Путин сказал: „Я хочу закончить войну“. И мы шли в атаку, зная, что мы защищаем не только чеченский народ, но и целостность России», — сообщил Кадыров. Ранее в рамках фильма «Новейшая история» президент РФ Владимир Путин признался, что подрабатывал таксистом в 1990-е годы. «Неприятно об этом говорить», — заявил российский лидер журналистам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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