Дмитриевская родительская суббота 2025: когда будет, что можно и нельзя делать
Последняя родительская суббота в 2025 году – Дмитриевская родительская суббота, которая выпадает на 1 ноября 2025 года
Фото: URA.RU
1 ноября 2025 года верующие отметят Дмитриевскую родительскую субботу. Это особый поминальный день в православном календаре, когда молятся за всех умерших христиан. История Дмитриевской родительской субботы, традиции и духовный смысл этого дня — в материале URA.RU.
Дата Дмитриевской родительской субботы в 2025 году
Дмитриевская родительская суббота всегда приходится на субботу перед днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского, который по православному календарю празднуется 8 ноября. В 2025 году 8 ноября выпадает на субботу. Согласно церковному уставу, если день памяти самого святого Димитрия приходится на субботу, то родительской субботой считается предыдущая. Таким образом, Дмитриевская родительская суббота в 2025 году будет на неделю раньше — 1 ноября.
История и суть Дмитриевской родительской субботы
Дмитриевская родительская суббота — это особый день в году, когда Православная Церковь молится обо всех усопших христианах. Она всегда выпадает на субботу перед днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского, который празднуется 8 ноября.
История этой субботы глубока и интересна. В древних церковных уставах, например, в Типиконе (богослужебной книге), она описывается не как нечто исключительное, а как одна из многих суббот в году, когда можно совершать заупокойную службу по особому чину — «со аллилуйей». Однако со временем именно Дмитриевская суббота стала главным, а в практике Русской Церкви и единственным днем, когда этот устав применяется. Главное ее богослужебное отличие — это чтение 17-й кафизмы (псалмов) и особых молитв об усопших.
Интересно, что изначально эта суббота не была напрямую связана с поминовением воинов, павших в знаменитой Куликовской битве. Впервые эта связь появляется в письменных источниках лишь в XVIII-XIX веках. Более древние документы, такие как монастырские «Обиходники» XVI-XVII веков, говорят о ней как о дне поминовения всей усопшей братии монастыря или просто всех усопших православных христиан. Например, в Указе царя Иоанна Грозного предписывалось в эту субботу «петь панихиды и служить обедни по всем церквам и общую милостыню давать».
Таким образом, Дмитриевская суббота — это в первую очередь день общей, соборной молитвы Церкви за всех от века усопших, а не только за воинов. Традиция же связывать ее именно с Куликовской битвой и князем Дмитрием Донским — это более позднее, хотя и глубоко укоренившееся в народном сознании, благочестивое предание.
В этот день православные посещают церковь
Фото: Илья Московец © URA.RU
В чем уникальность и духовный смысл Дмитриевской субботы
Уникальность Дмитриевской субботы в том, что это сугубо русская (и в целом восточнославянская) богослужебная традиция. Ее нет в первоначальном уставе, пришедшем из Византии, как, например, нет и Радоницы. Она сформировалась в жизни Русской Церкви.
Многие исследователи видят в этой и других родительских субботах (как осенних, так и весенних) мудрую христианскую замену более древним, языческим поминальным обрядам. Славяне, как и многие другие народы, особо почитали предков и выделяли в году особые дни для их поминовения. Церковь не стала уничтожать эту глубокую потребность души, а наполнила ее новым, светлым смыслом. Вместо ритуалов, связанных со страхом перед умершими, она предложила живую, теплую молитву о них, основанную на любви и вере в вечную жизнь.
Духовный смысл этого дня прекрасно выражен в словах святителя Филарета Московского, который размышлял о его происхождении. Он предполагал, что, возможно, поминовение преподобным Сергием Радонежским воинов, павших на Куликовом поле, стало началом общего поминовения. А поскольку это случилось осенью, после похода, то день для него был выбран самый ближайший подходящий — суббота перед днем небесного покровителя князя Дмитрия, Донского.
Главное, что нужно понять: Дмитриевская суббота — это не просто «традиция предков» или повод для поминальной трапезы. Это день, когда вся Церковь, как одна большая семья, усиленно молится за своих усопших членов, веря, что эта молитва, соединенная с Бескровной Жертвой на Литургии, является самой главной и неоценимой помощью тем, кто отошел в мир иной.
Традиции и народные обычаи Дмитриевской субботы
С Дмитриевской субботой на Руси было связано множество традиций, как церковных, так и народных.
- Церковная практика: В этот день во всех храмах совершается особое заупокойное богослужение. Накануне, вечером в пятницу, служится парастас — великая панихида, где все песнопения и чтения посвящены молитве за усопших. В самую субботу утром совершается Божественная литургия, на которой поминаются имена почивших христиан, а после нее — общая панихида.
- Народные обычаи: В народе этот день часто называли «Дедовой субботой», а неделю перед ней — «Дедовой неделей». С этим временем было связано множество пословиц и поговорок, например: «Покойнички на Русь Дмитриев день ведут — живых блюдут» или «На дедовой неделе родители отдохнут» (считалось, что души усопших получают утешение, если на этой неделе случалась оттепель).
Традиционно в этот день готовили богатое поминальное угощение. Важной частью была не только семейная трапеза, но и дела милосердия: в монастырях кормили всех монахов и послушников, чтобы они молились об усопших, а в миру было принято щедро подавать милостыню и угощать нуждающихся. Это отражало понимание того, что «милостыня от смерти избавляет и грехи очищает».
Существовали и суеверия, от которых Церковь всегда предостерегала. Например, в некоторых местах было принято оставлять на столе еду и столовые приборы для «покойников», что является отголоском дохристианских представлений. Церковь же учит, что душам усопших нужна не еда, а наша искренняя молитва, добрые дела в их память и милостыня.
Эта традиция жива и в других православных странах. Например, в Сербии этот день называется «Митровске задушнице», а в Болгарии, где поминают перед днем Архангела Михаила, — «Архангелова задушница». Это показывает, что осеннее поминовение усопших — это общая глубокая потребность для всех славянских народов, которую Церковь освятила и направила в спасительное русло общей молитвы.
В эти дни молятся за усопших, зажигают свечи в их память
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Что нельзя делать в Дмитриевскую родительскую субботу: приметы дня
В Дмитриевскую родительскую субботу важно сосредоточиться на главном — молитвенной памяти об усопших. Церковь не устанавливает строгих запретов, как в пост, но дает рекомендации, помогающие правильно провести этот день.
1. Не превращайте поминки в пышное застолье. Главное в этот день — не обильная еда и алкоголь, а молитва. Шумные гуляния с большим количеством спиртного противоречат смыслу дня тихой молитвенной памяти. Поминки должны быть скромными, а застолье — благочестивым, без излишеств.
2. Не оставляйте еду и напитки «для покойников. Эта традиция — пережиток язычества, не имеющий отношения к христианству. Душа усопшего нуждается не в физической пище, а в наших молитвах, добрых делах и милостыне, поданой за нее.
3. Не поддавайтесь суевериям и не слушайте примет. Не верьте рассказам о том, что в этот день нельзя что-то делать по дому (убираться, мыться, шить). Эти суеверия не имеют церковного основания. Можно выполнять необходимые бытовые дела, если они не мешают молитве и посещению храма.
4. Не ссорьтесь, не скорбите безутешно и не сплетничайте. День должен пройти в мире и спокойствии. Избегайте конфликтов, злых слов и осуждения. Безутешное отчаяние также неугодно Богу — мы верим в Его милосердие и вечную жизнь, поэтому наша скорбь должна быть светлой, соединенной с надеждой.
5. Не ограничивайтесь лишь формальностью. Самое главное «нельзя» — это нельзя забывать о сути этого дня. Если вы сходили на кладбище и устроили поминальный обед, но не помолились в храме, не подали милостыню и не совершили доброго дела в память об усопшем, вы упустили главный смысл Димитриевской субботы.
Что можно и нужно делать в Дмитриевскую родительскую субботу
В Дмитриевскую субботу можно и нужно все, что связано с живой верой, молитвой, добрыми делами и светлой памятью.
1. Главное — молитва.
- Посетить храм. Самое важное действие — это прийти на богослужение. Вечером в пятницу служится парастас (великая заупокойная служба), а утром в субботу — Божественная литургия и панихида. Именно соборная молитва Церкви имеет огромную силу.
- Подать записки. В храме можно подать записки с именами усопших для поминовения на литургии и на панихиде. Важно писать полные христианские имена, данные при крещении.
- Помолиться дома. Если нет возможности пойти в церковь, обязательно помолитесь об усопших родных дома. Прочитайте канон или акафист об упокоении, простую короткую молитву: «Упокой, Господи, души усопших раб Твоих (имена), и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное».
2. Дела милосердия и память.
- Подать милостыню. Это древняя и очень действенная традиция. Подавая деньги или еду нуждающимся у храма или в другом месте, мы просим их молитв за наших усопших. Милостыня — это доброе дело, совершенное в память о человеке.
- Принести пожертвование в храм. Можно пожертвовать на нужды прихода (вино, муку для просфор, масло для лампад), тем самым принеся символическую жертву Богу.
- Посетить кладбище. После посещения храма можно съездить на могилы близких, чтобы привести их в порядок, зажечь лампадку и помолиться. Церковь напоминает, что кладбище — это не место для шумных бесед и застолий, а для тихой молитвы.
3. Поминальная трапеза.
- Приготовить и разделить трапезу с близкими. Поминки — это не грех. За поминальным столом можно и нужно собираться семье. Важно, чтобы атмосфера была спокойной и благочестивой. За трапезой хорошо вспомнить добрые дела и качества усопшего, его жизнь.
- Пригласить за стол нуждающихся. Очень богоугодным делом считается накормить в этот день тех, кто нуждается — одиноких, бедных, странников. Это деятельное проявление милосердия, угодное Богу.
4. Бытовые дела.
- Можно работать. Если того требует работа или неотложные домашние дела (уход за детьми, больными), их можно выполнять. Грехом является не сама работа, а забвение о смысле дня, когда суета вытесняет молитву.
- Можно убираться и мыться. Бытовые хлопоты не запрещены, если они не мешают главной цели — помянуть усопших.
5. Душеполезное времяпровождение.
- Вспомнить предков. Этот день — прекрасный повод рассказать детям и молодежи о своих корнях, показать семейные фотографии, передать память о старших поколениях.
- Проявить любовь к живым. Простить старые обиды, помириться, позвонить одинокому родственнику, проявить заботу о близких. Делая добро живым, мы также чтим память усопших.
Это последняя родительская суббота в году, а также день поминовения усопших воинов
Фото: Илья Московец © URA.RU
Народные приметы и поверья на Дмитриевскую родительскую субботу
В народной традиции с Дмитриевской родительской субботой было связано множество примет и поверий, которые передавались из поколения в поколение. Хотя Церковь относится к ним как к суевериям, многие из этих наблюдений сохранились до наших дней.
Погодные приметы всегда имели особое значение для крестьян. Считалось, что если на Дмитриевскую субботу уже лежит снег, то и вся зима будет снежной. Оттепель в этот день предсказывала теплую и мокрую зиму, а иней на деревьях сулил обильные снегопады. Ясная погода в родительскую субботу обещала раннюю весну. Поминальные традиции также обросли своими поверьями. В народе верили, что кто в родительскую субботу усопших не помянет, тот и сам после смерти поминаем не будет. Щедрая поминальная трапеза сулила богатый год, а лишняя ложка, положенная на стол, символизировала, что покойник в доме незримо присутствует.
Бытовые поверья строго регламентировали жизнь в этот день. Считалось, что работая в Дмитриевскую субботу, ты отнимаешь покой у умерших предков. Особое значение придавалось снам — сны с четверга на пятницу перед родительской субботой считались вещими. Существовало и поверье, что ребенок, зачатый в родительскую неделю, будет находиться под особой защитой предков. Люди верили, что если положить веник у порога, то покойники вынесут из дома весь мусор и негатив, а птица, постучавшая в окно, несет весть от усопших. Заглянуть в колодец в этот день означало попытаться увидеть свою судьбу.
Популярные вопросы и ответы о Дмитриевской родительской субботе
Когда будет Дмитриевская родительская суббота в 2025 году?
1 ноября 2025 года.
Можно ли убираться дома в этот день?
Да, бытовые дела не запрещены, если они не мешают молитве и посещению храма.
Нужно ли ехать на кладбище?
Не обязательно, но желательно посетить кладбище после храма, чтобы привести могилы в порядок и помолиться.
Можно ли стирать и мыть полы?
Да, можно выполнять любую домашнюю работу. Запрет на уборку — это суеверие, не имеющее отношения к церковным правилам.
Что готовят на поминальный стол?
Традиционно готовят кутью, блины, кисель. Важна не еда, а молитва и память об усопших.
Разрешено ли венчаться в этот день?
Нет, в родительскую субботу не совершаются таинства венчания, так как это день поминовения усопших.
Можно ли крестить ребенка?
Да, таинство крещения совершается в любой день года, включая родительские субботы.
Что значит «родительская» суббота?
Название происходит от традиции поминать в первую очередь своих усопших родителей и всех предков.
Как правильно поминать самоубийц?
В храме нельзя подавать записки о самоубийцах, но можно молиться о них дома и творить милостыню.
Можно ли беременным ходить на кладбище?
Церковь не запрещает, но лучше ориентироваться на самочувствие. Можно помолиться дома или в храме.
Что делать, если не успел подать записку в храме?
Можно помолиться об усопших дома, подать милостыню, совершить доброе дело в их память.
Можно ли делать ремонт в этот день?
Да, если ремонт неотложный. Но лучше посвятить день молитве и памяти об усопших.
Разрешена ли интимная близость?
Церковь не регулирует супружеские отношения в этот день. Главное — не забывать о молитвенной памяти.
Как быть, если работаешь в субботу?
Если нет возможности посетить храм, можно помолиться на работе, прочитать краткое молитвенное правило.
Нужно ли поститься в этот день?
Строгого поста нет, но скромная пища уместна, особенно если суббота выпадает на многодневный пост.
Что делать с прошлогодней поминальной едой с кладбища?
Не следует оставлять еду на могилах. Лучше раздать милостыню или угостить нуждающихся.
Можно ли хоронить в родительскую субботу?
Да, отпевание и погребение совершаются в любой день, включая родительские субботы.
