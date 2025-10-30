Дмитриевская родительская суббота 2025: когда будет, что можно и нельзя делать

Последняя родительская суббота в 2025 году – Дмитриевская родительская суббота, которая выпадает на 1 ноября 2025 года Фото: URA.RU

1 ноября 2025 года верующие отметят Дмитриевскую родительскую субботу. Это особый поминальный день в православном календаре, когда молятся за всех умерших христиан. История Дмитриевской родительской субботы, традиции и духовный смысл этого дня — в материале URA.RU.

Дата Дмитриевской родительской субботы в 2025 году

Дмитриевская родительская суббота всегда приходится на субботу перед днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского, который по православному календарю празднуется 8 ноября. В 2025 году 8 ноября выпадает на субботу. Согласно церковному уставу, если день памяти самого святого Димитрия приходится на субботу, то родительской субботой считается предыдущая. Таким образом, Дмитриевская родительская суббота в 2025 году будет на неделю раньше — 1 ноября.

История и суть Дмитриевской родительской субботы

Дмитриевская родительская суббота — это особый день в году, когда Православная Церковь молится обо всех усопших христианах. Она всегда выпадает на субботу перед днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского, который празднуется 8 ноября.

Продолжение после рекламы

История этой субботы глубока и интересна. В древних церковных уставах, например, в Типиконе (богослужебной книге), она описывается не как нечто исключительное, а как одна из многих суббот в году, когда можно совершать заупокойную службу по особому чину — «со аллилуйей». Однако со временем именно Дмитриевская суббота стала главным, а в практике Русской Церкви и единственным днем, когда этот устав применяется. Главное ее богослужебное отличие — это чтение 17-й кафизмы (псалмов) и особых молитв об усопших.

Интересно, что изначально эта суббота не была напрямую связана с поминовением воинов, павших в знаменитой Куликовской битве. Впервые эта связь появляется в письменных источниках лишь в XVIII-XIX веках. Более древние документы, такие как монастырские «Обиходники» XVI-XVII веков, говорят о ней как о дне поминовения всей усопшей братии монастыря или просто всех усопших православных христиан. Например, в Указе царя Иоанна Грозного предписывалось в эту субботу «петь панихиды и служить обедни по всем церквам и общую милостыню давать».

Таким образом, Дмитриевская суббота — это в первую очередь день общей, соборной молитвы Церкви за всех от века усопших, а не только за воинов. Традиция же связывать ее именно с Куликовской битвой и князем Дмитрием Донским — это более позднее, хотя и глубоко укоренившееся в народном сознании, благочестивое предание.

В этот день православные посещают церковь Фото: Илья Московец © URA.RU

В чем уникальность и духовный смысл Дмитриевской субботы

Уникальность Дмитриевской субботы в том, что это сугубо русская (и в целом восточнославянская) богослужебная традиция. Ее нет в первоначальном уставе, пришедшем из Византии, как, например, нет и Радоницы. Она сформировалась в жизни Русской Церкви.

Многие исследователи видят в этой и других родительских субботах (как осенних, так и весенних) мудрую христианскую замену более древним, языческим поминальным обрядам. Славяне, как и многие другие народы, особо почитали предков и выделяли в году особые дни для их поминовения. Церковь не стала уничтожать эту глубокую потребность души, а наполнила ее новым, светлым смыслом. Вместо ритуалов, связанных со страхом перед умершими, она предложила живую, теплую молитву о них, основанную на любви и вере в вечную жизнь.

Духовный смысл этого дня прекрасно выражен в словах святителя Филарета Московского, который размышлял о его происхождении. Он предполагал, что, возможно, поминовение преподобным Сергием Радонежским воинов, павших на Куликовом поле, стало началом общего поминовения. А поскольку это случилось осенью, после похода, то день для него был выбран самый ближайший подходящий — суббота перед днем небесного покровителя князя Дмитрия, Донского.

Продолжение после рекламы

Главное, что нужно понять: Дмитриевская суббота — это не просто «традиция предков» или повод для поминальной трапезы. Это день, когда вся Церковь, как одна большая семья, усиленно молится за своих усопших членов, веря, что эта молитва, соединенная с Бескровной Жертвой на Литургии, является самой главной и неоценимой помощью тем, кто отошел в мир иной.

Традиции и народные обычаи Дмитриевской субботы

С Дмитриевской субботой на Руси было связано множество традиций, как церковных, так и народных.

Церковная практика: В этот день во всех храмах совершается особое заупокойное богослужение. Накануне, вечером в пятницу, служится парастас — великая панихида, где все песнопения и чтения посвящены молитве за усопших. В самую субботу утром совершается Божественная литургия, на которой поминаются имена почивших христиан, а после нее — общая панихида.

В этот день во всех храмах совершается особое заупокойное богослужение. Накануне, вечером в пятницу, служится парастас — великая панихида, где все песнопения и чтения посвящены молитве за усопших. В самую субботу утром совершается Божественная литургия, на которой поминаются имена почивших христиан, а после нее — общая панихида. Народные обычаи: В народе этот день часто называли «Дедовой субботой», а неделю перед ней — «Дедовой неделей». С этим временем было связано множество пословиц и поговорок, например: «Покойнички на Русь Дмитриев день ведут — живых блюдут» или «На дедовой неделе родители отдохнут» (считалось, что души усопших получают утешение, если на этой неделе случалась оттепель).

Традиционно в этот день готовили богатое поминальное угощение. Важной частью была не только семейная трапеза, но и дела милосердия: в монастырях кормили всех монахов и послушников, чтобы они молились об усопших, а в миру было принято щедро подавать милостыню и угощать нуждающихся. Это отражало понимание того, что «милостыня от смерти избавляет и грехи очищает».

Существовали и суеверия, от которых Церковь всегда предостерегала. Например, в некоторых местах было принято оставлять на столе еду и столовые приборы для «покойников», что является отголоском дохристианских представлений. Церковь же учит, что душам усопших нужна не еда, а наша искренняя молитва, добрые дела в их память и милостыня.

Эта традиция жива и в других православных странах. Например, в Сербии этот день называется «Митровске задушнице», а в Болгарии, где поминают перед днем Архангела Михаила, — «Архангелова задушница». Это показывает, что осеннее поминовение усопших — это общая глубокая потребность для всех славянских народов, которую Церковь освятила и направила в спасительное русло общей молитвы.

В эти дни молятся за усопших, зажигают свечи в их память Фото: Размик Закарян © URA.RU

Что нельзя делать в Дмитриевскую родительскую субботу: приметы дня

В Дмитриевскую родительскую субботу важно сосредоточиться на главном — молитвенной памяти об усопших. Церковь не устанавливает строгих запретов, как в пост, но дает рекомендации, помогающие правильно провести этот день.

Продолжение после рекламы

1. Не превращайте поминки в пышное застолье. Главное в этот день — не обильная еда и алкоголь, а молитва. Шумные гуляния с большим количеством спиртного противоречат смыслу дня тихой молитвенной памяти. Поминки должны быть скромными, а застолье — благочестивым, без излишеств.

2. Не оставляйте еду и напитки «для покойников. Эта традиция — пережиток язычества, не имеющий отношения к христианству. Душа усопшего нуждается не в физической пище, а в наших молитвах, добрых делах и милостыне, поданой за нее.

3. Не поддавайтесь суевериям и не слушайте примет. Не верьте рассказам о том, что в этот день нельзя что-то делать по дому (убираться, мыться, шить). Эти суеверия не имеют церковного основания. Можно выполнять необходимые бытовые дела, если они не мешают молитве и посещению храма.

4. Не ссорьтесь, не скорбите безутешно и не сплетничайте. День должен пройти в мире и спокойствии. Избегайте конфликтов, злых слов и осуждения. Безутешное отчаяние также неугодно Богу — мы верим в Его милосердие и вечную жизнь, поэтому наша скорбь должна быть светлой, соединенной с надеждой.

5. Не ограничивайтесь лишь формальностью. Самое главное «нельзя» — это нельзя забывать о сути этого дня. Если вы сходили на кладбище и устроили поминальный обед, но не помолились в храме, не подали милостыню и не совершили доброго дела в память об усопшем, вы упустили главный смысл Димитриевской субботы.

Что можно и нужно делать в Дмитриевскую родительскую субботу

В Дмитриевскую субботу можно и нужно все, что связано с живой верой, молитвой, добрыми делами и светлой памятью.

1. Главное — молитва.

Посетить храм. Самое важное действие — это прийти на богослужение. Вечером в пятницу служится парастас (великая заупокойная служба), а утром в субботу — Божественная литургия и панихида . Именно соборная молитва Церкви имеет огромную силу.

Самое важное действие — это прийти на богослужение. Вечером в пятницу служится (великая заупокойная служба), а утром в субботу — и . Именно соборная молитва Церкви имеет огромную силу. Подать записки. В храме можно подать записки с именами усопших для поминовения на литургии и на панихиде. Важно писать полные христианские имена, данные при крещении.

В храме можно подать записки с именами усопших для поминовения на литургии и на панихиде. Важно писать полные христианские имена, данные при крещении. Помолиться дома. Если нет возможности пойти в церковь, обязательно помолитесь об усопших родных дома. Прочитайте канон или акафист об упокоении, простую короткую молитву: «Упокой, Господи, души усопших раб Твоих (имена), и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное».

2. Дела милосердия и память.

Подать милостыню. Это древняя и очень действенная традиция. Подавая деньги или еду нуждающимся у храма или в другом месте, мы просим их молитв за наших усопших. Милостыня — это доброе дело, совершенное в память о человеке.

Это древняя и очень действенная традиция. Подавая деньги или еду нуждающимся у храма или в другом месте, мы просим их молитв за наших усопших. Милостыня — это доброе дело, совершенное в память о человеке. Принести пожертвование в храм. Можно пожертвовать на нужды прихода (вино, муку для просфор, масло для лампад), тем самым принеся символическую жертву Богу.

Можно пожертвовать на нужды прихода (вино, муку для просфор, масло для лампад), тем самым принеся символическую жертву Богу. Посетить кладбище. После посещения храма можно съездить на могилы близких, чтобы привести их в порядок, зажечь лампадку и помолиться. Церковь напоминает, что кладбище — это не место для шумных бесед и застолий, а для тихой молитвы.

Продолжение после рекламы

3. Поминальная трапеза.

Приготовить и разделить трапезу с близкими. Поминки — это не грех. За поминальным столом можно и нужно собираться семье. Важно, чтобы атмосфера была спокойной и благочестивой. За трапезой хорошо вспомнить добрые дела и качества усопшего, его жизнь.

Поминки — это не грех. За поминальным столом можно и нужно собираться семье. Важно, чтобы атмосфера была спокойной и благочестивой. За трапезой хорошо вспомнить добрые дела и качества усопшего, его жизнь. Пригласить за стол нуждающихся. Очень богоугодным делом считается накормить в этот день тех, кто нуждается — одиноких, бедных, странников. Это деятельное проявление милосердия, угодное Богу.

4. Бытовые дела.

Можно работать. Если того требует работа или неотложные домашние дела (уход за детьми, больными), их можно выполнять. Грехом является не сама работа, а забвение о смысле дня, когда суета вытесняет молитву.

Если того требует работа или неотложные домашние дела (уход за детьми, больными), их можно выполнять. Грехом является не сама работа, а забвение о смысле дня, когда суета вытесняет молитву. Можно убираться и мыться. Бытовые хлопоты не запрещены, если они не мешают главной цели — помянуть усопших.

5. Душеполезное времяпровождение.

Вспомнить предков. Этот день — прекрасный повод рассказать детям и молодежи о своих корнях, показать семейные фотографии, передать память о старших поколениях.

Этот день — прекрасный повод рассказать детям и молодежи о своих корнях, показать семейные фотографии, передать память о старших поколениях. Проявить любовь к живым. Простить старые обиды, помириться, позвонить одинокому родственнику, проявить заботу о близких. Делая добро живым, мы также чтим память усопших.

Это последняя родительская суббота в году, а также день поминовения усопших воинов Фото: Илья Московец © URA.RU

Народные приметы и поверья на Дмитриевскую родительскую субботу

В народной традиции с Дмитриевской родительской субботой было связано множество примет и поверий, которые передавались из поколения в поколение. Хотя Церковь относится к ним как к суевериям, многие из этих наблюдений сохранились до наших дней.

Погодные приметы всегда имели особое значение для крестьян. Считалось, что если на Дмитриевскую субботу уже лежит снег, то и вся зима будет снежной. Оттепель в этот день предсказывала теплую и мокрую зиму, а иней на деревьях сулил обильные снегопады. Ясная погода в родительскую субботу обещала раннюю весну. Поминальные традиции также обросли своими поверьями. В народе верили, что кто в родительскую субботу усопших не помянет, тот и сам после смерти поминаем не будет. Щедрая поминальная трапеза сулила богатый год, а лишняя ложка, положенная на стол, символизировала, что покойник в доме незримо присутствует.

Бытовые поверья строго регламентировали жизнь в этот день. Считалось, что работая в Дмитриевскую субботу, ты отнимаешь покой у умерших предков. Особое значение придавалось снам — сны с четверга на пятницу перед родительской субботой считались вещими. Существовало и поверье, что ребенок, зачатый в родительскую неделю, будет находиться под особой защитой предков. Люди верили, что если положить веник у порога, то покойники вынесут из дома весь мусор и негатив, а птица, постучавшая в окно, несет весть от усопших. Заглянуть в колодец в этот день означало попытаться увидеть свою судьбу.

Продолжение после рекламы

Популярные вопросы и ответы о Дмитриевской родительской субботе

Когда будет Дмитриевская родительская суббота в 2025 году?

1 ноября 2025 года.

Можно ли убираться дома в этот день?

Да, бытовые дела не запрещены, если они не мешают молитве и посещению храма.

Нужно ли ехать на кладбище?

Не обязательно, но желательно посетить кладбище после храма, чтобы привести могилы в порядок и помолиться.

Можно ли стирать и мыть полы?

Да, можно выполнять любую домашнюю работу. Запрет на уборку — это суеверие, не имеющее отношения к церковным правилам.

Что готовят на поминальный стол?

Традиционно готовят кутью, блины, кисель. Важна не еда, а молитва и память об усопших.

Разрешено ли венчаться в этот день?

Нет, в родительскую субботу не совершаются таинства венчания, так как это день поминовения усопших.

Можно ли крестить ребенка?

Да, таинство крещения совершается в любой день года, включая родительские субботы.

Что значит «родительская» суббота?

Название происходит от традиции поминать в первую очередь своих усопших родителей и всех предков.

Как правильно поминать самоубийц?

В храме нельзя подавать записки о самоубийцах, но можно молиться о них дома и творить милостыню.

Можно ли беременным ходить на кладбище?

Церковь не запрещает, но лучше ориентироваться на самочувствие. Можно помолиться дома или в храме.

Что делать, если не успел подать записку в храме?

Можно помолиться об усопших дома, подать милостыню, совершить доброе дело в их память.

Можно ли делать ремонт в этот день?

Да, если ремонт неотложный. Но лучше посвятить день молитве и памяти об усопших.

Разрешена ли интимная близость?

Церковь не регулирует супружеские отношения в этот день. Главное — не забывать о молитвенной памяти.

Как быть, если работаешь в субботу?

Если нет возможности посетить храм, можно помолиться на работе, прочитать краткое молитвенное правило.

Нужно ли поститься в этот день?

Строгого поста нет, но скромная пища уместна, особенно если суббота выпадает на многодневный пост.

Что делать с прошлогодней поминальной едой с кладбища?

Не следует оставлять еду на могилах. Лучше раздать милостыню или угостить нуждающихся.

Можно ли хоронить в родительскую субботу?