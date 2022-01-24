Источник: в Москве задержана бывший пермский вице-премьер

Елена Лопаева задержана 24 января Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Москве задержана бывший вице-премьер правительства Пермского края Елена Лопаева. Об этом URA.RU сообщил источник в столичных силовых структурах.

«Лопаева задержана в понедельник, 24 января, за неявку в центральный аппарат СКР в рамках проводимых в отношении нее следственных мероприятий», — сообщил источник. Получить оперативный комментарий в пресс-службе Следственного комитета России URA.RU не удалось, направлен запрос.

Лопаева входила в команду предыдущего губернатора края, а ныне главы Минэк РФ Максима Решетникова. До трудоустройства в краевую администрацию она работала с ним в правительстве Москвы, где занимала пост замглавы департамента экономической политики, возглавляемый в то время Решетниковым.

В апреле 2019 года СМИ сообщали, что чиновница стала фигурантом уголовного дела, связанного со злоупотреблениями должностными полномочиями. Однако данная информация не подтвердилась. После перехода Решетникова в федеральное правительство, Лопаева оставила должность вице-премьера.

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