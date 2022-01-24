Калмыкия вслед за ХМАО закрывает детсады и школы

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Торжественное открытие четвертого здания детского сада № 43 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, детский сад, дошкольное учреждение, детский садик
Из-за коронавируса дошкольников отправили по домам Фото:
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Коронавирус COVID-19

Работа детсадов и школ Калмыкии приостановлена на неопределенный срок из-за резкого подъема заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил главный санитарный врач республики Джангар Санджиев.

Распоряжение о приостановке учебного и воспитательного процесса в школах и детсадах выпущено республиканским управлением Роспотребнадзора 24 января. Школьники отправлены на дистант.

«Превышение эпидпорогов свыше 200%. Рост заболеваемости коронавирусом среди детей школьного возраста практически пятикратный», — сообщил Санджиев в ходе прямого эфира в instagram-аккаунте управления Роспотребнадзора по Калмыкии. Кроме того, по его данным, за третью неделю января среди детей и подростков зарегистрировано более 5 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом.

Ранее аналогичные меры были введены в другом российском регионе — ХМАО. Постановлением губернатора Югры Натальи Комаровой переведены на дистант вузы, школы и учреждения дополнительного образования в ряде муниципалитетов округа.

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Работа детсадов и школ Калмыкии приостановлена на неопределенный срок из-за резкого подъема заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил главный санитарный врач республики Джангар Санджиев. Распоряжение о приостановке учебного и воспитательного процесса в школах и детсадах выпущено республиканским управлением Роспотребнадзора 24 января. Школьники отправлены на дистант. «Превышение эпидпорогов свыше 200%. Рост заболеваемости коронавирусом среди детей школьного возраста практически пятикратный», — сообщил Санджиев в ходе прямого эфира в instagram-аккаунте управления Роспотребнадзора по Калмыкии. Кроме того, по его данным, за третью неделю января среди детей и подростков зарегистрировано более 5 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Ранее аналогичные меры были введены в другом российском регионе — ХМАО. Постановлением губернатора Югры Натальи Комаровой переведены на дистант вузы, школы и учреждения дополнительного образования в ряде муниципалитетов округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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