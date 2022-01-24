Макрон предложит Путину вариант разрешения украинского кризиса

Макрон намерен предложить президенту Путину «путь деэскалации» кризиса на УкраинеФото: официальный сайт Президента России kremlin.ru
Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет предложить российскому лидеру Владимиру Путину свой вариант деэскалации кризиса на Украине. Об этом сообщил источник в Елисейском дворце.
«Президент предложит путь к деэскалации российскому коллеге во время телефонного разговора, который состоится в ближайшие дни», — передает слова спикера агентство France-Presse (AFP). «Мы озабочены ситуацией и хотим избежать дополнительной неустойчивости», — подчеркнул источник.
Он подтвердил, что на 26 января в Париже запланировала встреча политических советников «нормандского формата» с участием представителей Франции, Германии, России и Украины. Известно, что Россию там представит заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет предложить российскому лидеру Владимиру Путину свой вариант деэскалации кризиса на Украине. Об этом сообщил источник в Елисейском дворце. «Президент предложит путь к деэскалации российскому коллеге во время телефонного разговора, который состоится в ближайшие дни», — передает слова спикера агентство France-Presse (AFP). «Мы озабочены ситуацией и хотим избежать дополнительной неустойчивости», — подчеркнул источник. Он подтвердил, что на 26 января в Париже запланировала встреча политических советников «нормандского формата» с участием представителей Франции, Германии, России и Украины. Известно, что Россию там представит заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. Ранее сообщалось о том, что президент России Владимир Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном проект договора между Россией и США о гарантиях безопасности. Кроме того, они обсудили сложную ситуацию вокруг Украины.