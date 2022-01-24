24 января 2022

Макрон предложит Путину вариант разрешения украинского кризиса

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, путин владимир, макрон эмманюэль
Макрон намерен предложить президенту Путину «путь деэскалации» кризиса на Украине Фото:

Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет предложить российскому лидеру Владимиру Путину свой вариант деэскалации кризиса на Украине. Об этом сообщил источник в Елисейском дворце.

«Президент предложит путь к деэскалации российскому коллеге во время телефонного разговора, который состоится в ближайшие дни», — передает слова спикера агентство France-Presse (AFP). «Мы озабочены ситуацией и хотим избежать дополнительной неустойчивости», — подчеркнул источник.

Он подтвердил, что на 26 января в Париже запланировала встреча политических советников «нормандского формата» с участием представителей Франции, Германии, России и Украины. Известно, что Россию там представит заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Ранее сообщалось о том, что президент России Владимир Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном проект договора между Россией и США о гарантиях безопасности. Кроме того, они обсудили сложную ситуацию вокруг Украины.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет предложить российскому лидеру Владимиру Путину свой вариант деэскалации кризиса на Украине. Об этом сообщил источник в Елисейском дворце. «Президент предложит путь к деэскалации российскому коллеге во время телефонного разговора, который состоится в ближайшие дни», — передает слова спикера агентство France-Presse (AFP). «Мы озабочены ситуацией и хотим избежать дополнительной неустойчивости», — подчеркнул источник. Он подтвердил, что на 26 января в Париже запланировала встреча политических советников «нормандского формата» с участием представителей Франции, Германии, России и Украины. Известно, что Россию там представит заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. Ранее сообщалось о том, что президент России Владимир Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном проект договора между Россией и США о гарантиях безопасности. Кроме того, они обсудили сложную ситуацию вокруг Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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