Макрон предложит Путину вариант разрешения украинского кризиса

25 января 2022 в 03:47 Размер текста - 17 +

Макрон намерен предложить президенту Путину «путь деэскалации» кризиса на Украине Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет предложить российскому лидеру Владимиру Путину свой вариант деэскалации кризиса на Украине. Об этом сообщил источник в Елисейском дворце. «Президент предложит путь к деэскалации российскому коллеге во время телефонного разговора, который состоится в ближайшие дни», — передает слова спикера агентство France-Presse (AFP). «Мы озабочены ситуацией и хотим избежать дополнительной неустойчивости», — подчеркнул источник. Он подтвердил, что на 26 января в Париже запланировала встреча политических советников «нормандского формата» с участием представителей Франции, Германии, России и Украины. Известно, что Россию там представит заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. Ранее сообщалось о том, что президент России Владимир Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном проект договора между Россией и США о гарантиях безопасности. Кроме того, они обсудили сложную ситуацию вокруг Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет предложить российскому лидеру Владимиру Путину свой вариант деэскалации кризиса на Украине. Об этом сообщил источник в Елисейском дворце. «Президент предложит путь к деэскалации российскому коллеге во время телефонного разговора, который состоится в ближайшие дни», — передает слова спикера агентство France-Presse (AFP). «Мы озабочены ситуацией и хотим избежать дополнительной неустойчивости», — подчеркнул источник. Он подтвердил, что на 26 января в Париже запланировала встреча политических советников «нормандского формата» с участием представителей Франции, Германии, России и Украины. Известно, что Россию там представит заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. Ранее сообщалось о том, что президент России Владимир Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном проект договора между Россией и США о гарантиях безопасности. Кроме того, они обсудили сложную ситуацию вокруг Украины.