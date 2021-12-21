Путин обсудил с Макроном войну на Украине и проблемы с США

Путин поздравил Макрона с днем рождения по телефонуФото: официальный сайт Президента России kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном проект договора между Россией и США о гарантиях безопасности. В ходе телефонного разговора лидеры стран также затронули ситуацию на Украине и проведение нового саммита в «нормандском формате».
«Продолжено обсуждение вопросов укрепления стабильности и безопасности на европейском континенте. В этом контексте приоритетное внимание уделено проектам договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов НАТО», — сообщается на сайте Кремля.
Также главы государств обсудили сложную ситуацию на Украине. Путин отметил, что от действий киевских властей по реализации минских соглашений зависит возможность проведения нового саммита в «нормандском формате». Также Путин поздравил Макрона с днем рождения. Французскому президенту исполнилось 44 года.
Ранее Москва предоставила НАТО проекты документов, исключающие расширение альянса на восток. По словам президента России, активное освоение Украины со стороны НАТО угрожает безопасности России.
Президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном проект договора между Россией и США о гарантиях безопасности. В ходе телефонного разговора лидеры стран также затронули ситуацию на Украине и проведение нового саммита в «нормандском формате». «Продолжено обсуждение вопросов укрепления стабильности и безопасности на европейском континенте. В этом контексте приоритетное внимание уделено проектам договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов НАТО», — сообщается на сайте Кремля. Также главы государств обсудили сложную ситуацию на Украине. Путин отметил, что от действий киевских властей по реализации минских соглашений зависит возможность проведения нового саммита в «нормандском формате». Также Путин поздравил Макрона с днем рождения. Французскому президенту исполнилось 44 года. Ранее Москва предоставила НАТО проекты документов, исключающие расширение альянса на восток. По словам президента России, активное освоение Украины со стороны НАТО угрожает безопасности России.