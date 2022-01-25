Простуженных россиян предложили освободить от работы на три дня

Заболевший сотрудник для оформления больничного обязан обращаться в медучреждения Фото: Размик Закарян © URA.RU

Работающим россиянам необходимо предоставить трехдневный период, когда в случае простуды можно не оформлять больничный и самостоятельно лечиться. Соответствующее предложение первый зампред Общественной палаты (ОП) Ленобласти Владимир Петров направил министру труда России Антону Котякову.

«Для снятия части нагрузки с медиков целесообразно ввести трехдневный период, в течение которого заболевший сотрудник может провести дома на самостоятельном лечении без оформления официального „больничного“. Более того гражданин, отправляясь в поликлинику, рискует „подхватить“ опасный вирус уже в стенах медучреждения», — передает РИА «Новости» слова из письма Петрова.

По его словам, такая мера снимет немалую часть «рутинной нагрузки» с врачей районных поликлиник. Также данное нововведение повысит санитарные предосторожности в части борьбы с коронавирусом.

В этом году выплаты по больничному листу для трудящихся россиян изменятся. Так, максимальная выплата по болезни составит 2572 рубля в день, минимальная — 456 рублей. При болезни в две недели максимальный размер пособия составит 31,3 тысячи рублей.

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