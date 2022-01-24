Источник: главе курганского города предложили уйти в отставку

Мэр Катайска Сабиржан Мусалямов находится на больничном (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главе Катайска (Курганская область) Сабиржану Мусалямову, по словам источника из числа местных чиновников, предложили уволиться. Это связано с проблемой очистных сооружений, которую не удалось решить.

«Мэру Катайска предложено уволиться из-за нерешенных проблем с очистными сооружениями. Сейчас он ушел на больничный. Причина в том, что город не нашел около миллиона рублей на ремонт сетей. В реку Исеть сливаются канализационные стоки. Они уходят сторону деревни Боровое, жители которого дышат этими испарениями», — сообщил URA.RU источник из числа чиновников Катайска.

В приемной мэрии Катайска URA.RU сообщили, что Мусалямов находится на больничном. Представители администрации отметили, что не знают, когда у мэра закончится больничный. Номера телефона Мусалямова нет в распоряжении редакции.

По данным, размещенным в октябре 2021 года на сайте областной прокуратуры, в Катайске произошел разлив сточных вод, из-за чего произошло загрязнение почвы на территории более 25 тыс. кв. м. В прокуратуре отметили, что ООО «Водоканал» не приняло меры по устранению последствий загрязнения. Также в ведомстве отмечали, что сточные воды с очистных сооружений попадали в Исеть. На момент публикации информации, у организации не нашли аттестованных средств измерения объема сброса сточных вод в реку Исеть.

В мае 2021 года Мусалямова оштрафовали на 20 тыс. рублей по решению арбитражного суда. Тогда это было связано с незаконным продлением ремонта местной набережной.

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