24 января 2022
22 января 2022
21 января 2022

В ХМАО госпитализировали 718 человек с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, здоровье, медицина, медик, коронавирус, пцр, ковид 19
За минувшие сутки в округе зафиксировано и подтверждено 1 102 новых случая COVID-19 Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В госпитали ХМАО с подтвержденным диагнозом коронавирус направили 718 человек, за минувшие сутки в инфекционные палаты попали 13 человек, что на 16 меньше, чем сутками ранее. Об этом URA.RU рассказали в окружном департаменте здравоохранения.

«В инфекционных госпиталях Югры на 25 января лечение проходят 718 пациентов. Днем ранее госпитализированных для лечения от коронавируса было 705», — рассказали в депздраве.

По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки в округе зафиксировано и подтверждено 1 102 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах. За сутки от последствия заражения коронавирусом скончались пять человек, состояние 52 пациентов тяжелое, 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Самое большое количество заболевших в Сургуте — 428 человек, в Нижневартовске — 195. Статистика по остальным городам следующая:

  • Ханты-Мансийск — 90;
  • Нефтеюганск — 79;
  • Нефтеюганский район — 47;
  • Когалым — 35;
  • Пыть-Ях — 33;
  • Нягань — 24;
  • Советский район — 24;
  • Сургутский район — 23;
  • Мегион — 22;
  • Урай — 21;
  • Нижневартовский район — 19;
  • Лангепас — 18;
  • Югорск — 15;
  • Покачи — 10;
  • Радужный — 8;
  • Кондинский район — 8;
  • Октябрьский район — 2;
  • Ханты-Мансийский район — 1.
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В госпитали ХМАО с подтвержденным диагнозом коронавирус направили 718 человек, за минувшие сутки в инфекционные палаты попали 13 человек, что на 16 меньше, чем сутками ранее. Об этом URA.RU рассказали в окружном департаменте здравоохранения. «В инфекционных госпиталях Югры на 25 января лечение проходят 718 пациентов. Днем ранее госпитализированных для лечения от коронавируса было 705», — рассказали в депздраве. По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки в округе зафиксировано и подтверждено 1 102 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах. За сутки от последствия заражения коронавирусом скончались пять человек, состояние 52 пациентов тяжелое, 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Самое большое количество заболевших в Сургуте — 428 человек, в Нижневартовске — 195. Статистика по остальным городам следующая:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...