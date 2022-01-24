В ХМАО госпитализировали 718 человек с коронавирусом

В госпитали ХМАО с подтвержденным диагнозом коронавирус направили 718 человек, за минувшие сутки в инфекционные палаты попали 13 человек, что на 16 меньше, чем сутками ранее. Об этом URA.RU рассказали в окружном департаменте здравоохранения.
«В инфекционных госпиталях Югры на 25 января лечение проходят 718 пациентов. Днем ранее госпитализированных для лечения от коронавируса было 705», — рассказали в депздраве.
По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки в округе зафиксировано и подтверждено 1 102 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах. За сутки от последствия заражения коронавирусом скончались пять человек, состояние 52 пациентов тяжелое, 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Самое большое количество заболевших в Сургуте — 428 человек, в Нижневартовске — 195. Статистика по остальным городам следующая:
В госпитали ХМАО с подтвержденным диагнозом коронавирус направили 718 человек, за минувшие сутки в инфекционные палаты попали 13 человек, что на 16 меньше, чем сутками ранее. Об этом URA.RU рассказали в окружном департаменте здравоохранения. «В инфекционных госпиталях Югры на 25 января лечение проходят 718 пациентов. Днем ранее госпитализированных для лечения от коронавируса было 705», — рассказали в депздраве. По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки в округе зафиксировано и подтверждено 1 102 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах. За сутки от последствия заражения коронавирусом скончались пять человек, состояние 52 пациентов тяжелое, 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Самое большое количество заболевших в Сургуте — 428 человек, в Нижневартовске — 195. Статистика по остальным городам следующая: