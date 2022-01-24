В ХМАО госпитализировали 718 человек с коронавирусом

За минувшие сутки в округе зафиксировано и подтверждено 1 102 новых случая COVID-19 Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В госпитали ХМАО с подтвержденным диагнозом коронавирус направили 718 человек, за минувшие сутки в инфекционные палаты попали 13 человек, что на 16 меньше, чем сутками ранее. Об этом URA.RU рассказали в окружном департаменте здравоохранения.

«В инфекционных госпиталях Югры на 25 января лечение проходят 718 пациентов. Днем ранее госпитализированных для лечения от коронавируса было 705», — рассказали в депздраве.

По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки в округе зафиксировано и подтверждено 1 102 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах. За сутки от последствия заражения коронавирусом скончались пять человек, состояние 52 пациентов тяжелое, 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Самое большое количество заболевших в Сургуте — 428 человек, в Нижневартовске — 195. Статистика по остальным городам следующая:

Ханты-Мансийск — 90;

Нефтеюганск — 79;

Нефтеюганский район — 47;

Когалым — 35;

Пыть-Ях — 33;

Нягань — 24;

Советский район — 24;

Сургутский район — 23;

Мегион — 22;

Урай — 21;

Нижневартовский район — 19;

Лангепас — 18;

Югорск — 15;

Покачи — 10;

Радужный — 8;

Кондинский район — 8;

Октябрьский район — 2;

Ханты-Мансийский район — 1.

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