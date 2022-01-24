Пермяк выпал с балкона пятого этажа, решив завести машину

Пермяк госпитализирован после падения с пятого этажа Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Перми мужчина получил тяжелые травмы, выпав с балкона пятого этажа. Момент падения запечатлела камера наружного видеонаблюдения. Сообщается, что пермяк пытался завести с балкона машину.

«Мужчина упал с балкона, когда вышел, чтобы завести автомобиль с помощью кнопки автозапуска. „Скорая“ госпитализировала 35-летнего пермяка, он находится в тяжелом состоянии», — пишет «КП-Пермь».

По данным полиции, происшествие было зафиксировано еще 15 января в одном из домов, расположенных по улице Крупской. Сейчас уточняются все обстоятельства произошедшего. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края URA.RU не смогли предоставить оперативный комментарий.