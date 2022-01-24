Свердловская больница купила старье под видом нового оборудования

Аппарат МРТ нуждался в новой детали Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Коммерсанты из Кемерово продали больнице Первоуральска почти за пять миллионов рублей старую комплектующую деталь для аппарата МРТ под видом новой. Сейчас уголовное дело рассматривается в Ленинском суде Екатеринбурга.

Пять лет назад городской больницей Первоуральска был объявлен аукцион на закупку охлаждающей головы магнитно-резонансного томографа — важной детали, от которой зависит эксплуатация аппарата. Выиграла аукцион фирма из Кемерово, руководителями которой являются супруги Пресняковы.

«На деньги субсидии свердловского минздрава — за 4 миллиона 700 тысяч рублей — коммерсанты продали больнице Первоуральска необходимую деталь. Спустя время в медучреждение явились представители силовых структур из Кемерово. Выяснилось, что охлаждающая голова для МРТ вовсе не новая, как заявлялось, а уже побывавшая в употреблении и отремонтированная. Было возбуждено уголовное дело по статье 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации», — объяснил источник в оперативных органах Кузбасса.

URA.RU не удалось дозвониться до обвиняемых — по имеющимся в открытом доступе сотовым и стационарным телефонам фирмы никто не взял трубку. В пресс-службе управления ФСБ по Кемеровской области отказались комментировать информацию. Дело по мошенничеству с деталями МРТ будет рассматриваться в Ленинском суде Екатеринбурга. «Мы ничего не комментируем во время судебных процессов», — ответил на вопрос агентства пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков.

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