За сутки почти 800 челябинцев заболели коронавирусом

Рост заболеваемости в Челябинской области идет на фоне сообщений о штамме «Омикрон» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Суточная заболеваемость корнавирусом в Челябинской области приблизилась к 800 заразившимся. Существенную долю среди них составили школьники, сообщили URA.RU в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«По данным на 25 января подтверждено 797 новых случаев заражения COVID-19 ко вчерашнему дню. Среди них 141 школьник», — пояснили URA.RU в оперштабе.

Максимум суточных заражений во время четвертой волны пришелся на середину октября, когда на Южном Урале зарегистрировали 651 заболевшего. Обновился и максимум заболеваемости среди школьников: накануне заразились 99 несовершеннолетних. При этом в последние дни смертность остается относительно низкой: шесть случаев против 25-30 во время четвертой волны инфекции.

На сегодня в Челябинской области выявили 28 случаев заражения новым коронавирусным штаммом «Омикрон». Именно с его приходом власти связывают начавшийся подъем заболеваемости COVID. С 24 января на удаленный режим работы перевели 30% сотрудников государственных и муниципальных органов власти.

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