За сутки почти 800 челябинцев заболели коронавирусом

Суточная заболеваемость корнавирусом в Челябинской области приблизилась к 800 заразившимся. Существенную долю среди них составили школьники, сообщили URA.RU в оперштабе по борьбе с инфекцией.
«По данным на 25 января подтверждено 797 новых случаев заражения COVID-19 ко вчерашнему дню. Среди них 141 школьник», — пояснили URA.RU в оперштабе.
Максимум суточных заражений во время четвертой волны пришелся на середину октября, когда на Южном Урале зарегистрировали 651 заболевшего. Обновился и максимум заболеваемости среди школьников: накануне заразились 99 несовершеннолетних. При этом в последние дни смертность остается относительно низкой: шесть случаев против 25-30 во время четвертой волны инфекции.
На сегодня в Челябинской области выявили 28 случаев заражения новым коронавирусным штаммом «Омикрон». Именно с его приходом власти связывают начавшийся подъем заболеваемости COVID. С 24 января на удаленный режим работы перевели 30% сотрудников государственных и муниципальных органов власти.
Суточная заболеваемость корнавирусом в Челябинской области приблизилась к 800 заразившимся. Существенную долю среди них составили школьники, сообщили URA.RU в оперштабе по борьбе с инфекцией. «По данным на 25 января подтверждено 797 новых случаев заражения COVID-19 ко вчерашнему дню. Среди них 141 школьник», — пояснили URA.RU в оперштабе. Максимум суточных заражений во время четвертой волны пришелся на середину октября, когда на Южном Урале зарегистрировали 651 заболевшего. Обновился и максимум заболеваемости среди школьников: накануне заразились 99 несовершеннолетних. При этом в последние дни смертность остается относительно низкой: шесть случаев против 25-30 во время четвертой волны инфекции. На сегодня в Челябинской области выявили 28 случаев заражения новым коронавирусным штаммом «Омикрон». Именно с его приходом власти связывают начавшийся подъем заболеваемости COVID. С 24 января на удаленный режим работы перевели 30% сотрудников государственных и муниципальных органов власти.