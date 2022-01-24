24 января 2022

За сутки почти 800 челябинцев заболели коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Рост заболеваемости в Челябинской области идет на фоне сообщений о штамме «Омикрон» Фото:
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Коронавирус COVID-19

Суточная заболеваемость корнавирусом в Челябинской области приблизилась к 800 заразившимся. Существенную долю среди них составили школьники, сообщили URA.RU в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«По данным на 25 января подтверждено 797 новых случаев заражения COVID-19 ко вчерашнему дню. Среди них 141 школьник», — пояснили URA.RU в оперштабе.

Максимум суточных заражений во время четвертой волны пришелся на середину октября, когда на Южном Урале зарегистрировали 651 заболевшего. Обновился и максимум заболеваемости среди школьников: накануне заразились 99 несовершеннолетних. При этом в последние дни смертность остается относительно низкой: шесть случаев против 25-30 во время четвертой волны инфекции.

На сегодня в Челябинской области выявили 28 случаев заражения новым коронавирусным штаммом «Омикрон». Именно с его приходом власти связывают начавшийся подъем заболеваемости COVID. С 24 января на удаленный режим работы перевели 30% сотрудников государственных и муниципальных органов власти.

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Суточная заболеваемость корнавирусом в Челябинской области приблизилась к 800 заразившимся. Существенную долю среди них составили школьники, сообщили URA.RU в оперштабе по борьбе с инфекцией. «По данным на 25 января подтверждено 797 новых случаев заражения COVID-19 ко вчерашнему дню. Среди них 141 школьник», — пояснили URA.RU в оперштабе. Максимум суточных заражений во время четвертой волны пришелся на середину октября, когда на Южном Урале зарегистрировали 651 заболевшего. Обновился и максимум заболеваемости среди школьников: накануне заразились 99 несовершеннолетних. При этом в последние дни смертность остается относительно низкой: шесть случаев против 25-30 во время четвертой волны инфекции. На сегодня в Челябинской области выявили 28 случаев заражения новым коронавирусным штаммом «Омикрон». Именно с его приходом власти связывают начавшийся подъем заболеваемости COVID. С 24 января на удаленный режим работы перевели 30% сотрудников государственных и муниципальных органов власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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