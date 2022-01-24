24 января 2022

В Пермский край доставили подростковую вакцину от COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пункт вакцинации в торговом центре. Курган , вакцина, вакцинация, спутник v, вакцина от коронавируса, ковивак, пункт вакцинации, ковид 19
Пермских школьников готовы вакцинировать от коронавируса Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Пермский край доставили партию препарата «Спутник-М» для вакцинации от коронавируса подростков от 12 до 17 лет. Об этом сообщили в правительстве региона. Пока в Прикамье есть чуть более двух тысяч комплектов, хотя требуется более 30 тысяч.

«В Пермский край доставлена партия вакцины „Гам-Ковид-Вак-М“ („Спутник-М“) в размере 2 160 комплектов. Двухкомпонентный препарат предназначен для иммунизации от новой коронавирусной инфекции подростков в возрасте от 12-17 лет включительно», — сообщается на сайте правительства региона.

Прививать детей будут только при письменном согласии их официальных представителей, то есть родителей или опекунов. Вакцинация будет проводиться в поликлиниках и школах. Ранее главный внештатный эпидемиолог Пермского края Вадислав Семериков рассказывал, что прививать подростков начнут в феврале. По планам вакцинироваться должны 32 тысячи детей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Пермский край доставили партию препарата «Спутник-М» для вакцинации от коронавируса подростков от 12 до 17 лет. Об этом сообщили в правительстве региона. Пока в Прикамье есть чуть более двух тысяч комплектов, хотя требуется более 30 тысяч. «В Пермский край доставлена партия вакцины „Гам-Ковид-Вак-М“ („Спутник-М“) в размере 2 160 комплектов. Двухкомпонентный препарат предназначен для иммунизации от новой коронавирусной инфекции подростков в возрасте от 12-17 лет включительно», — сообщается на сайте правительства региона. Прививать детей будут только при письменном согласии их официальных представителей, то есть родителей или опекунов. Вакцинация будет проводиться в поликлиниках и школах. Ранее главный внештатный эпидемиолог Пермского края Вадислав Семериков рассказывал, что прививать подростков начнут в феврале. По планам вакцинироваться должны 32 тысячи детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...