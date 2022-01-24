В Пермский край доставили подростковую вакцину от COVID-19

Пермских школьников готовы вакцинировать от коронавируса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермский край доставили партию препарата «Спутник-М» для вакцинации от коронавируса подростков от 12 до 17 лет. Об этом сообщили в правительстве региона. Пока в Прикамье есть чуть более двух тысяч комплектов, хотя требуется более 30 тысяч.

«В Пермский край доставлена партия вакцины „Гам-Ковид-Вак-М“ („Спутник-М“) в размере 2 160 комплектов. Двухкомпонентный препарат предназначен для иммунизации от новой коронавирусной инфекции подростков в возрасте от 12-17 лет включительно», — сообщается на сайте правительства региона.

Прививать детей будут только при письменном согласии их официальных представителей, то есть родителей или опекунов. Вакцинация будет проводиться в поликлиниках и школах. Ранее главный внештатный эпидемиолог Пермского края Вадислав Семериков рассказывал, что прививать подростков начнут в феврале. По планам вакцинироваться должны 32 тысячи детей.

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