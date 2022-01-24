Пиарщик «Сургутнефтегаза» ушел в отставку

Руководитель пресс-службы «Сургутнефтегаза» Алексей Артеменко ушел в отставку. Эту информацию он сам подтвердил URA.RU.
«Я покинул компанию [„Сургутнефтегаз“] в связи с переездом. Уже неделю как живу в Москве», — прокомментировал Артеменко. Он также уточнил, что проработал в «Сургутнефтегазе» 21 год, из них 11 последних лет возглавлял пресс-службу.
Озвучивать свои дальнейшие карьерные перспективы во время разговора с URA.RU Артеменко отказался. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» также воздержались от комментариев о кандидатах на пост приемника руководителя пиар-блока.
Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой расстается с очередным руководителем пиар-блока. В отпуск с последующим увольнением ушла начальник управления общественных связей и информационной политики мэрии Марианна Талипова.
Руководитель пресс-службы «Сургутнефтегаза» Алексей Артеменко ушел в отставку. Эту информацию он сам подтвердил URA.RU. «Я покинул компанию [„Сургутнефтегаз“] в связи с переездом. Уже неделю как живу в Москве», — прокомментировал Артеменко. Он также уточнил, что проработал в «Сургутнефтегазе» 21 год, из них 11 последних лет возглавлял пресс-службу. Озвучивать свои дальнейшие карьерные перспективы во время разговора с URA.RU Артеменко отказался. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» также воздержались от комментариев о кандидатах на пост приемника руководителя пиар-блока. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой расстается с очередным руководителем пиар-блока. В отпуск с последующим увольнением ушла начальник управления общественных связей и информационной политики мэрии Марианна Талипова.