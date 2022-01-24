24 января 2022
22 января 2022

Пиарщик «Сургутнефтегаза» ушел в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты. Сургут , сургутнефтегаз
Глава пресс-службы «Сургутнефтегаза» Алексей Артеменко ушел после 11 лет работы в компании Фото:

Руководитель пресс-службы «Сургутнефтегаза» Алексей Артеменко ушел в отставку. Эту информацию он сам подтвердил URA.RU.

«Я покинул компанию [„Сургутнефтегаз“] в связи с переездом. Уже неделю как живу в Москве», — прокомментировал Артеменко. Он также уточнил, что проработал в «Сургутнефтегазе» 21 год, из них 11 последних лет возглавлял пресс-службу.

Озвучивать свои дальнейшие карьерные перспективы во время разговора с URA.RU Артеменко отказался. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» также воздержались от комментариев о кандидатах на пост приемника руководителя пиар-блока.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой расстается с очередным руководителем пиар-блока. В отпуск с последующим увольнением ушла начальник управления общественных связей и информационной политики мэрии Марианна Талипова.

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Руководитель пресс-службы «Сургутнефтегаза» Алексей Артеменко ушел в отставку. Эту информацию он сам подтвердил URA.RU. «Я покинул компанию [„Сургутнефтегаз“] в связи с переездом. Уже неделю как живу в Москве», — прокомментировал Артеменко. Он также уточнил, что проработал в «Сургутнефтегазе» 21 год, из них 11 последних лет возглавлял пресс-службу. Озвучивать свои дальнейшие карьерные перспективы во время разговора с URA.RU Артеменко отказался. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» также воздержались от комментариев о кандидатах на пост приемника руководителя пиар-блока. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургутского района Андрей Трубецкой расстается с очередным руководителем пиар-блока. В отпуск с последующим увольнением ушла начальник управления общественных связей и информационной политики мэрии Марианна Талипова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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