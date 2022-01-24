Мэр Миасса судится в предпринимателем из-за поста в соцсетях

Судебное разбирательство назначено на 27 января (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Миасса (Челябинская область) Григорий Тонких подал в суд на местного предпринимателя Индуса Тукаева за оскорбительный пост в социальных сетях. Рассмотрение дела об оскорблении мэра четвертого по величине города в регионе будет рассмотрено в ближайшее время.

«27 января мировой судья судебного участка №?4 Анна Рыкова рассмотрит дело в отношении Индуса Тукаева, привлекаемого по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ. Это оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме», — говорится на официальном сайте судебного участка №?4 мирового судьи Миасса.

Согласно сервису СБИС, Индус Тукаев является гендиректором ООО «НОТ». Это компания занимается профессиональным дополнительным образованием. Дозвониться до Тукаева URA.RU не удалось. В пресс-службе мэрии Миасса URA.RU пообещали подготовить комментарий позже.

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