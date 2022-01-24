24 января 2022

Мэр Миасса судится в предпринимателем из-за поста в соцсетях

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Оглашение приговора участникам бунта в исправительной колонии №6 строгого режима ГУ ФСИН. Челябинск, приговор, именем российской федерации, папка, судья, суд
Судебное разбирательство назначено на 27 января (фото из архива) Фото:

Глава Миасса (Челябинская область) Григорий Тонких подал в суд на местного предпринимателя Индуса Тукаева за оскорбительный пост в социальных сетях. Рассмотрение дела об оскорблении мэра четвертого по величине города в регионе будет рассмотрено в ближайшее время.

«27 января мировой судья судебного участка №?4 Анна Рыкова рассмотрит дело в отношении Индуса Тукаева, привлекаемого по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ. Это оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме», — говорится на официальном сайте судебного участка №?4 мирового судьи Миасса.

Согласно сервису СБИС, Индус Тукаев является гендиректором ООО «НОТ». Это компания занимается профессиональным дополнительным образованием. Дозвониться до Тукаева URA.RU не удалось. В пресс-службе мэрии Миасса URA.RU пообещали подготовить комментарий позже.

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Глава Миасса (Челябинская область) Григорий Тонких подал в суд на местного предпринимателя Индуса Тукаева за оскорбительный пост в социальных сетях. Рассмотрение дела об оскорблении мэра четвертого по величине города в регионе будет рассмотрено в ближайшее время. «27 января мировой судья судебного участка №?4 Анна Рыкова рассмотрит дело в отношении Индуса Тукаева, привлекаемого по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ. Это оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме», — говорится на официальном сайте судебного участка №?4 мирового судьи Миасса. Согласно сервису СБИС, Индус Тукаев является гендиректором ООО «НОТ». Это компания занимается профессиональным дополнительным образованием. Дозвониться до Тукаева URA.RU не удалось. В пресс-службе мэрии Миасса URA.RU пообещали подготовить комментарий позже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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