24 января 2022
23 января 2022

В Тюмени началась экстренная эвакуация школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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До конца дня здания образовательных учреждений будут осмотрены спецслужбами Фото:

В Тюмени из-за сообщений о минировании началась эвакуация учащихся школ города. Об этом в своем telegram-канале сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

«В связи с возникновением 25.января 2022 года внештатной ситуации (поступившие сигналы о возможном минировании зданий школ) в Тюмени, по данным областного департамента образования и науки, все учащиеся будут эвакуированы», — сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

Там уточнили, что здания образовательных учреждений до конца дня будут осмотрены спецслужбами. 26 января отмены занятий по этой причине не будет: образовательный процесс пройдет в обычном режиме.

Ранее URA.RU писало о том, что в январе уже дважды поступали анонимные сигналы о том, что тюменские школы заминированы. По этой причине в образовательных учреждениях города 13 и 20 января также прошла эвакуация учеников и персонала.

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В Тюмени из-за сообщений о минировании началась эвакуация учащихся школ города. Об этом в своем telegram-канале сообщает Информационный центр правительства Тюменской области. «В связи с возникновением 25.января 2022 года внештатной ситуации (поступившие сигналы о возможном минировании зданий школ) в Тюмени, по данным областного департамента образования и науки, все учащиеся будут эвакуированы», — сообщает Информационный центр правительства Тюменской области. Там уточнили, что здания образовательных учреждений до конца дня будут осмотрены спецслужбами. 26 января отмены занятий по этой причине не будет: образовательный процесс пройдет в обычном режиме. Ранее URA.RU писало о том, что в январе уже дважды поступали анонимные сигналы о том, что тюменские школы заминированы. По этой причине в образовательных учреждениях города 13 и 20 января также прошла эвакуация учеников и персонала.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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