В Тюмени началась экстренная эвакуация школьников

25 января 2022 в 14:01 Размер текста - 17 +

До конца дня здания образовательных учреждений будут осмотрены спецслужбами Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU В Тюмени из-за сообщений о минировании началась эвакуация учащихся школ города. Об этом в своем telegram-канале сообщает Информационный центр правительства Тюменской области. «В связи с возникновением 25.января 2022 года внештатной ситуации (поступившие сигналы о возможном минировании зданий школ) в Тюмени, по данным областного департамента образования и науки, все учащиеся будут эвакуированы», — сообщает Информационный центр правительства Тюменской области. Там уточнили, что здания образовательных учреждений до конца дня будут осмотрены спецслужбами. 26 января отмены занятий по этой причине не будет: образовательный процесс пройдет в обычном режиме. Ранее URA.RU писало о том, что в январе уже дважды поступали анонимные сигналы о том, что тюменские школы заминированы. По этой причине в образовательных учреждениях города 13 и 20 января также прошла эвакуация учеников и персонала. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Тюмени из-за сообщений о минировании началась эвакуация учащихся школ города. Об этом в своем telegram-канале сообщает Информационный центр правительства Тюменской области. «В связи с возникновением 25.января 2022 года внештатной ситуации (поступившие сигналы о возможном минировании зданий школ) в Тюмени, по данным областного департамента образования и науки, все учащиеся будут эвакуированы», — сообщает Информационный центр правительства Тюменской области. Там уточнили, что здания образовательных учреждений до конца дня будут осмотрены спецслужбами. 26 января отмены занятий по этой причине не будет: образовательный процесс пройдет в обычном режиме. Ранее URA.RU писало о том, что в январе уже дважды поступали анонимные сигналы о том, что тюменские школы заминированы. По этой причине в образовательных учреждениях города 13 и 20 января также прошла эвакуация учеников и персонала.