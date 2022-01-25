Навального и Соболь признали террористами

25 января 2022 в 14:01 Размер текста - 17 +

Алексей Навальный внесен в список террористов и экстремистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дело Алексея Навального Блогер Алексей Навальный и экс-юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (запрещенная в РФ экстремистская организация, признана иноагентом) Любовь Соболь внесены в перечень террористов и экстремистов. Советующие данные появились на сайте Росфинмониторинга. «Навальный Алексей Анатольевич, 04.06.1976 года рождения. Село Бутынь Одинцовского района Московской области. <…> Соболь Любовь Эдуардовна, 13.09.1987 года рождения. Город Лобня Московской области», — указано в списке. Также в реестр внесли представителей ФБК Вячеслава Гимади, Георгия Албурова, экс-координатора башкирского штаба Навального (штабы признаны в РФ экстремистской организацией, иноагентами и запрещены на территории РФ) Лилию Чанышеву, экс-главу штаба в Томске Ксению Фадееву, экс-координатора штаба в Архангельске Егора Бутакова и бывшего оператора ФБК Павла Зеленского. У попавших в данный перечень лиц замораживают все средства в банках. Ранее в реестр также были внесены экс-глава штабов Навального Леонид Волков и экс-директор «Фонда борьбы с коррупцией» Иван Жданов. Навального в 2021 году приговорили к 2,8 годам тюрьмы. Его задержали в аэропорту Шереметьево сразу после прилета из Германии, где оппозиционер проходил лечение. ФСИН попросила заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» реальным — за нарушение правил поведения при условном сроке. Навальный теперь находится в ИК-2 в Покрове. В конце 2021 года Соболь заменили условное наказание реальным по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Блогер Алексей Навальный и экс-юрист «Фонда борьбы с коррупцией» (запрещенная в РФ экстремистская организация, признана иноагентом) Любовь Соболь внесены в перечень террористов и экстремистов. Советующие данные появились на сайте Росфинмониторинга. «Навальный Алексей Анатольевич, 04.06.1976 года рождения. Село Бутынь Одинцовского района Московской области. <…> Соболь Любовь Эдуардовна, 13.09.1987 года рождения. Город Лобня Московской области», — указано в списке. Также в реестр внесли представителей ФБК Вячеслава Гимади, Георгия Албурова, экс-координатора башкирского штаба Навального (штабы признаны в РФ экстремистской организацией, иноагентами и запрещены на территории РФ) Лилию Чанышеву, экс-главу штаба в Томске Ксению Фадееву, экс-координатора штаба в Архангельске Егора Бутакова и бывшего оператора ФБК Павла Зеленского. У попавших в данный перечень лиц замораживают все средства в банках. Ранее в реестр также были внесены экс-глава штабов Навального Леонид Волков и экс-директор «Фонда борьбы с коррупцией» Иван Жданов. Навального в 2021 году приговорили к 2,8 годам тюрьмы. Его задержали в аэропорту Шереметьево сразу после прилета из Германии, где оппозиционер проходил лечение. ФСИН попросила заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» реальным — за нарушение правил поведения при условном сроке. Навальный теперь находится в ИК-2 в Покрове. В конце 2021 года Соболь заменили условное наказание реальным по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру.