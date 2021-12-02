Соболь заменили условное наказание реальным

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Митинг за свободу интернета в Москве. Москва, соболь любовь
Суд вынес решение по делу Любови Соболь Фото:

Симоновский суд заменил условное наказание на реальное по делу о проникновении в жилище Москвы экс-юристу «Фонда борьбы с коррупцией» (запрещенная в РФ экстремистская организация, признана иноагентом) Любови Соболь. Об этом рассказал ее адвокат Владимир Воронин.

«Симоновский суд заменил Любови Соболь условное наказание по „делу Кудрявцева“ на реальное. Исправительные работы — это ежемесячное удержание 10% из зарплаты в пользу государства. Данное решение не вступило в силу и будет обжаловано», — написал Владимир Воронин в Instagram.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний попросила Симоновский суд заменить меру наказания для Соболь. Речь шла о замене условных исправительных работ на реальные, сообщает Nation News. В апреле ей назначили исправительные работы условно с удержанием 10% от дохода, а в июне Мосгорсуд утвердил приговор. Соболь обвиняют в незаконном проникновении в чужую квартиру. Ранее ее приговорили на 1 год и шесть месяцев ограничения свободы по делу о подстрекательствах к нарушению санитарно-эпидемиологических норм на несогласованном митинге в Москве, пишет РАПСИ.

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Симоновский суд заменил условное наказание на реальное по делу о проникновении в жилище Москвы экс-юристу «Фонда борьбы с коррупцией» (запрещенная в РФ экстремистская организация, признана иноагентом) Любови Соболь. Об этом рассказал ее адвокат Владимир Воронин. «Симоновский суд заменил Любови Соболь условное наказание по „делу Кудрявцева“ на реальное. Исправительные работы — это ежемесячное удержание 10% из зарплаты в пользу государства. Данное решение не вступило в силу и будет обжаловано», — написал Владимир Воронин в Instagram. Ранее Федеральная служба исполнения наказаний попросила Симоновский суд заменить меру наказания для Соболь. Речь шла о замене условных исправительных работ на реальные, сообщает Nation News. В апреле ей назначили исправительные работы условно с удержанием 10% от дохода, а в июне Мосгорсуд утвердил приговор. Соболь обвиняют в незаконном проникновении в чужую квартиру. Ранее ее приговорили на 1 год и шесть месяцев ограничения свободы по делу о подстрекательствах к нарушению санитарно-эпидемиологических норм на несогласованном митинге в Москве, пишет РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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