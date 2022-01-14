Ближайших соратников Навального признали террористами

14 января 2022 в 14:22 Размер текста - 17 +

Леонид Волков признан террористом Фото: Анна Майорова © URA.RU Соратники осужденного блогера Алексея Навального — экс-глава штабов Навального (признаны в РФ экстремистской организацией, иноагентами и запрещены на территории РФ) Леонид Волков (родом из Екатеринбурга), а также экс-директор «Фонда борьбы с коррупцией» (запрещен в России, ликвидирован по решению суда, признан иностранным агентом и экстремистской организацией) Иван Жданов признаны террористами и экстремистами. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга. «Волков Леонид Михайлович, 10.11.1980 года рождения, город Свердловск. Жданов Иван Юрьевич, 17.08.1988 года рождения, город Москва. Включены в перечень террористов и экстремистов», — говорится на официальном сайте. В сентябре 2021 года Волкова объявили во всероссийский розыск, до этого — в федеральный розыск. Он подозревался в склонении несовершеннолетних к участию в несогласованных акциях протеста. Ранее Волков стал фигурантом дела о создании экстремистской организации. В августе 2021 года на него завели дело о незаконном сборе средств и финансировании. Кроме того, отца Ивана — Юрия Жданова обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Также ему вменяли статью 292 «Служебный подлог». В итоге его осудили на три года условно. Сам Иван Жданов подозревался в совершении преступления «Сбор средств и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Соратники осужденного блогера Алексея Навального — экс-глава штабов Навального (признаны в РФ экстремистской организацией, иноагентами и запрещены на территории РФ) Леонид Волков (родом из Екатеринбурга), а также экс-директор «Фонда борьбы с коррупцией» (запрещен в России, ликвидирован по решению суда, признан иностранным агентом и экстремистской организацией) Иван Жданов признаны террористами и экстремистами. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга. «Волков Леонид Михайлович, 10.11.1980 года рождения, город Свердловск. Жданов Иван Юрьевич, 17.08.1988 года рождения, город Москва. Включены в перечень террористов и экстремистов», — говорится на официальном сайте. В сентябре 2021 года Волкова объявили во всероссийский розыск, до этого — в федеральный розыск. Он подозревался в склонении несовершеннолетних к участию в несогласованных акциях протеста. Ранее Волков стал фигурантом дела о создании экстремистской организации. В августе 2021 года на него завели дело о незаконном сборе средств и финансировании. Кроме того, отца Ивана — Юрия Жданова обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Также ему вменяли статью 292 «Служебный подлог». В итоге его осудили на три года условно. Сам Иван Жданов подозревался в совершении преступления «Сбор средств и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации».