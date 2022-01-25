Пермский депутат проиграл суд блогеру

Сам депутат в суд не явился Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Общественный деятель и блогер из Березников (Пермский край) Игорь Соловей выиграл суд у депутата краевого заксобрания Антона Тютюнникова. Суд постановил депутату вернуть 100 тысяч рублей, взятые в долг у истца. Об этом общественник рассказал в разговоре с URA.RU.

«Иск удовлетворили в мою пользу», — рассказал Соловей. Депутат Тютюнников в суд не явился, а только направил ходатайство о просьбе рассмотреть дело в его отсутствие. В удовлетворении иска депутат просит отказать.

По словам Соловья, Тютюнников взял взаймы в размере 100 тысяч рублей у общественника в начале мае 2021 года на личные нужды. С ноября прошлого года депутат начал игнорировать общественного деятеля и его требования вернуть долг. Тогда Соловей подал заявление в Березниковский городской суд.

Получить оперативный комментарий от депутата Антона Тютюнникова не удалось, ему отправлен запрос. URA.RU готово предоставить Тютюнникову возможность опубликовать свой комментарий.

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