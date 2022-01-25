Жириновский предложил переименовать должность Путина

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Съезд ЛДПР. Москва, жириновский владимир, съезд
Жириновский считает, что Путину подходит пост императора Фото:

Должность президента РФ необходимо переименовать в императора, а формой правления в стране установить самодержавие. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Владимир Жириновский во время пленарного заседания.

«Восстановить православие в полном объеме, где должны быть церкви. И чтобы было самодержавие. Царь. Император. Эти выбранные президенты — название дурацкое. Президент. Что это такое вообще? В Америке живем? Или во Франции?» — заявил Жириновский, выступая в Госдуме. Трансляция ведется на сайте нижней палаты парламента.

Ранее Путина уже сравнивали с императорами. Например, британский историк Саймон Себаг-Монтефиоре заявил, что правление российского президента напоминает во многих аспектах императоров Николая I и Александра III. А экс-советник главы государства Владислав Сурков сравнил Путина с римским императором Октавианом. Они оба сохранили формальные институты республики, которые при этом подчиняются ему, заявил Сурков.

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Должность президента РФ необходимо переименовать в императора, а формой правления в стране установить самодержавие. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Владимир Жириновский во время пленарного заседания. «Восстановить православие в полном объеме, где должны быть церкви. И чтобы было самодержавие. Царь. Император. Эти выбранные президенты — название дурацкое. Президент. Что это такое вообще? В Америке живем? Или во Франции?» — заявил Жириновский, выступая в Госдуме. Трансляция ведется на сайте нижней палаты парламента. Ранее Путина уже сравнивали с императорами. Например, британский историк Саймон Себаг-Монтефиоре заявил, что правление российского президента напоминает во многих аспектах императоров Николая I и Александра III. А экс-советник главы государства Владислав Сурков сравнил Путина с римским императором Октавианом. Они оба сохранили формальные институты республики, которые при этом подчиняются ему, заявил Сурков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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