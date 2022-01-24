Мошенники от имени «Сургутнефтегаза» обещают раздать деньги

В «Сургутнефтегазе» опровергают проведение розыгрыша призов Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Интернет-мошенники от имени «Сургутнефтегаза» объявили о розыгрыше призов в размере 50 тысяч рублей, которые может получить любой желающий, принимающий участие в праздничной акции в честь 45-летия компании. Об этом сообщается на сайте нефтяной корпорации.

«24 января 2022 года в сети Интернет посредством социальных сетей и мессенджеров были распространены ссылки на сайт-клон официального ресурса ПАО „Сургутнефтегаз“, где мошенники разместили информацию о том, что каждый человек сможет получить 50 000 рублей, приняв участие в специальной праздничной акции, проводимой в честь 45-летия компании. Данная информация не соответствует действительности. Обращаем внимание, что ПАО „Сургутнефтегаз“ имеет лишь один официальный ресурс в сети Интернет по адресу www.surgutneftegas.ru», — указано на сайте компании.

В «Сургутнефтегазе» также подчеркнули, что предприятие не проводит розыгрышей призов. «Обо всех мероприятиях, посвященных 45-летию предприятия, точная информация будет размещаться на официальном ресурсе, а также в официальных сообщениях от имени компании в СМИ, зарегистрированных только на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении «Сургутнефтегаза».

Ранее URA.RU сообщало, что с поста руководителя пресс-службы «Сургутнефтегаза» уволился Алексей Артеменко. Он переехал на постоянное место жительство в Москву.

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