Обвиненный в краже брат депутата Госдумы не смог выйти на свободу

Владимира Альшевских арестовали в 2019 году по подозрению в краже Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Апелляционная жалоба Владимира Альшевских, который обвиняется в краже в особо крупном размере, отклонена в Свердловском областном суде. Он просил заменить неотбытый им реальный срок на более мягкий. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Свердловского областного суда. Владимир является родным братом свердловского депутата Госдумы Андрея Альшевских.

«В Верхотурском суде ему отказали и Альшевских обратился в областной суд. В областном суде поддержали позицию коллег. Осужденному отказано в изменении условий отбывания наказания», — рассказала пресс-служба.

Владимира Альшевских арестовали в 2019 году по подозрению в краже. Он обвиняется по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).