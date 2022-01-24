Обвиненный в краже брат депутата Госдумы не смог выйти на свободу

Апелляционная жалоба Владимира Альшевских, который обвиняется в краже в особо крупном размере, отклонена в Свердловском областном суде. Он просил заменить неотбытый им реальный срок на более мягкий. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Свердловского областного суда. Владимир является родным братом свердловского депутата Госдумы Андрея Альшевских.
«В Верхотурском суде ему отказали и Альшевских обратился в областной суд. В областном суде поддержали позицию коллег. Осужденному отказано в изменении условий отбывания наказания», — рассказала пресс-служба.
Владимира Альшевских арестовали в 2019 году по подозрению в краже. Он обвиняется по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).
Апелляционная жалоба Владимира Альшевских, который обвиняется в краже в особо крупном размере, отклонена в Свердловском областном суде. Он просил заменить неотбытый им реальный срок на более мягкий. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Свердловского областного суда. Владимир является родным братом свердловского депутата Госдумы Андрея Альшевских. «В Верхотурском суде ему отказали и Альшевских обратился в областной суд. В областном суде поддержали позицию коллег. Осужденному отказано в изменении условий отбывания наказания», — рассказала пресс-служба. Владимира Альшевских арестовали в 2019 году по подозрению в краже. Он обвиняется по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).