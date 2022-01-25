Вторичный рынок жилья в Екатеринбурге просел в три раза

По сравнению с предложением в 11 000 объектов в начале 2021, к началу 2022 года, количество квартир снизилось до четырех тысяч Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вторичный рынок жилья в Екатеринбурге (Свердловская область) просел почти в три раза. 2022 год начался с дефицита ликвидных предложений в сегменте вторичного жилья. Об этом URA.RU рассказал вице-президент Уральской палаты недвижимости Эдуард Богданов.

«Вторичное жилье всегда пользовалось спросом. В силу того, что первичный рынок с введением льготной ипотеки непомерно вырос в цене, это сказалось и на сегменте „вторички“, она начала дорожать. Лучшие предложения разбирали в первую очередь. База УПН с 11 тысяч объектов на вторничном рынке „похудела“ до 4 тысяч», — отметил Богданов. Во всех районах Екатеринбурга есть стабильный спрос на вторичное жилье.

Ранее URA.RU писало, что за 2021 год аналитики Уральской палаты недвижимости зафиксировали резкий спад предложений на вторичном рынке недвижимости. По сравнению с предложением в 4 590 объектов в начале 2021 года, к середине января 2022 года, количество доступных квартир снизилось на 26,8%. Цены на вторичном рынке в городе выросли на 17,4%.

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