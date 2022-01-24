24 января 2022

В пермских деревнях после жалоб отремонтируют отделения почты

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Пермь, почта, почта россии
Также «Почта России» отремонтирует Главпочтамт в Перми Фото:

«Почта России» отремонтирует сельские почтовые отделения в Пермском крае. Об этом сообщает сайт правительства региона. Ранее в одном из пермских сел почтальоны жаловались на невыносимые условия труда.

«В 2022 году компания планирует отремонтировать свыше 50 почтовых отделений в населенных пунктах Пермского края — как в сельской местности, так и в региональной столице», — сообщает сайт со ссылкой на гендиректора «Почты России» Максима Акимова. Также в планах у организации отремонтировать историческое здание Главпочтамта в Перми.

URA.RU рассказывало как в почтовом отделении пермского села Усть-Игум сотрудники вынуждены греться на улице. В здании, арендуемом «Почтой России» из-за долгов отключено отопление. Внутри самого отделения гораздо холоднее, чем снаружи. Если на улице -15 градусов, то в здании -30.

Также Акимов заявил, что в 2022 году запланировано начать большую реновацию всех сельских почтовых отделений в Пермском крае, которых более 500. Программа реновации будет длиться три года, основная ее задача — изменение линейки почтовых сервисов.

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«Почта России» отремонтирует сельские почтовые отделения в Пермском крае. Об этом сообщает сайт правительства региона. Ранее в одном из пермских сел почтальоны жаловались на невыносимые условия труда. «В 2022 году компания планирует отремонтировать свыше 50 почтовых отделений в населенных пунктах Пермского края — как в сельской местности, так и в региональной столице», — сообщает сайт со ссылкой на гендиректора «Почты России» Максима Акимова. Также в планах у организации отремонтировать историческое здание Главпочтамта в Перми. URA.RU рассказывало как в почтовом отделении пермского села Усть-Игум сотрудники вынуждены греться на улице. В здании, арендуемом «Почтой России» из-за долгов отключено отопление. Внутри самого отделения гораздо холоднее, чем снаружи. Если на улице -15 градусов, то в здании -30. Также Акимов заявил, что в 2022 году запланировано начать большую реновацию всех сельских почтовых отделений в Пермском крае, которых более 500. Программа реновации будет длиться три года, основная ее задача — изменение линейки почтовых сервисов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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