В пермских деревнях после жалоб отремонтируют отделения почты

Также «Почта России» отремонтирует Главпочтамт в Перми Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

«Почта России» отремонтирует сельские почтовые отделения в Пермском крае. Об этом сообщает сайт правительства региона. Ранее в одном из пермских сел почтальоны жаловались на невыносимые условия труда.

«В 2022 году компания планирует отремонтировать свыше 50 почтовых отделений в населенных пунктах Пермского края — как в сельской местности, так и в региональной столице», — сообщает сайт со ссылкой на гендиректора «Почты России» Максима Акимова. Также в планах у организации отремонтировать историческое здание Главпочтамта в Перми.

URA.RU рассказывало как в почтовом отделении пермского села Усть-Игум сотрудники вынуждены греться на улице. В здании, арендуемом «Почтой России» из-за долгов отключено отопление. Внутри самого отделения гораздо холоднее, чем снаружи. Если на улице -15 градусов, то в здании -30.

Также Акимов заявил, что в 2022 году запланировано начать большую реновацию всех сельских почтовых отделений в Пермском крае, которых более 500. Программа реновации будет длиться три года, основная ее задача — изменение линейки почтовых сервисов.

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