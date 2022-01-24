Текслер высказался о новых запретах из-за COVID для челябинцев

Алексей Текслер обсудил с челябинскими мэрами борьбу с коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области не планируется вводить новые ограничения из-за распространения коронавируса и переводить на дистант учебные учреждения. Об этом глава региона Алексей Текслер заявил 25 января на совещании с главами муниципалитетов.

«Перевод школ региона на дистант не планируется. Равно как и введение дополнительных ограничительных мер», — приводит URA.RU слова губернатора его пресс-служба.

Вместе с тем Текслер в ходе совещания поручил главам территорий проработать с предприятиями вопрос о добровольном переводе сотрудников на удаленный режим работы. Также муниципальным чиновникам следует принять меры к улучшению условий работы медиков в условиях возрастающей с каждым днем нагрузки.

«В Челябинске готова дополнительная поликлиника для пациентов с подозрением на ковид, которая заработает с 26 января. Такое же лечебное учреждение откроется в Магнитогорске. Следует распространить этот опыт на другие города региона», — добавил Текслер в ходе проводившегося по видеосвязи совещания.

По данным оперштаба, на 25 января в Челябинской области зафиксировано 797 новых заболевших COVID-19, что существенно превышает предыдущий пандемийный максимум — 651 случай в октябре 2021 года. За сутки заболел 141 школьник. В области продолжается распространение «Омикрон-штамма», впервые выявленного 17 января.

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