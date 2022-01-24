В Челябинской области сообщили о 28 случаях «Омикрона»

Тесты начали массово подтверждать заражение челябинцем «Омикрон»-штаммом коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области зафиксировано 28 случаев заражения новым коронавирусным штаммом «Омикрон». Об этом сообщила URA.RU 25 января первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«С учетом первого случая, выявленного 17 января, число заражений „Омикроном“ достигло 28. Все заболевшие — взрослые, сейчас они находятся под наблюдением врачей», — сказала Гехт.

На прошлой неделе губернатор Алексей Текслер назвал проникновение «Омикрона» и начало пятой волны COVID в Челябинской области свершившимся фактом. Пока ситуация остается под контролем: рост числа госпитализированных существенно отстает от 40%-го увеличения числа заболевших, свободный коечный фонд оценивается в 15%. Однако с 24 января треть сотрудников муниципальных и государственных учреждений на Южном Урале перешли в дистанционный режим работы, а число ковидных коек может быть оперативно увеличено почти до 11 тысяч.

Впервые «Омикрон» был обнаружен у беременной жительницы Челябинской области 17 января. Женщина не выезжала за пределы региона и, соответственно, была инфицирована кем-то из южноуральцев. Два дня спустя власти сообщили о более чем 300 пробах, отправленных в тюменский НИИ Роспотребнадзора — на тот момент «Омикрон» в них выявлен не был.

Крайне заразный «Омикрон»-штамм выявили в ЮАР в конце ноября 2021 года. С его проникновением в России началась пятая волна коронавируса. В Челябинской области число заболевших коронавирусом начало резко увеличиваться с 17 января.

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