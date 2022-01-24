24 января 2022
23 января 2022

В Челябинской области сообщили о 28 случаях «Омикрона»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тест на коронавирус в лаборатории. Челябинск, кровь, лаборатория, пробирка, колбы, медицина, анализ крови, сбор анализов, колбочки, тест на коронавирус, коронавирус
Тесты начали массово подтверждать заражение челябинцем «Омикрон»-штаммом коронавируса Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Челябинской области зафиксировано 28 случаев заражения новым коронавирусным штаммом «Омикрон». Об этом сообщила URA.RU 25 января первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«С учетом первого случая, выявленного 17 января, число заражений „Омикроном“ достигло 28. Все заболевшие — взрослые, сейчас они находятся под наблюдением врачей», — сказала Гехт.

На прошлой неделе губернатор Алексей Текслер назвал проникновение «Омикрона» и начало пятой волны COVID в Челябинской области свершившимся фактом. Пока ситуация остается под контролем: рост числа госпитализированных существенно отстает от 40%-го увеличения числа заболевших, свободный коечный фонд оценивается в 15%. Однако с 24 января треть сотрудников муниципальных и государственных учреждений на Южном Урале перешли в дистанционный режим работы, а число ковидных коек может быть оперативно увеличено почти до 11 тысяч.

Впервые «Омикрон» был обнаружен у беременной жительницы Челябинской области 17 января. Женщина не выезжала за пределы региона и, соответственно, была инфицирована кем-то из южноуральцев. Два дня спустя власти сообщили о более чем 300 пробах, отправленных в тюменский НИИ Роспотребнадзора — на тот момент «Омикрон» в них выявлен не был.

Крайне заразный «Омикрон»-штамм выявили в ЮАР в конце ноября 2021 года. С его проникновением в России началась пятая волна коронавируса. В Челябинской области число заболевших коронавирусом начало резко увеличиваться с 17 января.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Челябинской области зафиксировано 28 случаев заражения новым коронавирусным штаммом «Омикрон». Об этом сообщила URA.RU 25 января первый вице-губернатор Ирина Гехт. «С учетом первого случая, выявленного 17 января, число заражений „Омикроном“ достигло 28. Все заболевшие — взрослые, сейчас они находятся под наблюдением врачей», — сказала Гехт. На прошлой неделе губернатор Алексей Текслер назвал проникновение «Омикрона» и начало пятой волны COVID в Челябинской области свершившимся фактом. Пока ситуация остается под контролем: рост числа госпитализированных существенно отстает от 40%-го увеличения числа заболевших, свободный коечный фонд оценивается в 15%. Однако с 24 января треть сотрудников муниципальных и государственных учреждений на Южном Урале перешли в дистанционный режим работы, а число ковидных коек может быть оперативно увеличено почти до 11 тысяч. Впервые «Омикрон» был обнаружен у беременной жительницы Челябинской области 17 января. Женщина не выезжала за пределы региона и, соответственно, была инфицирована кем-то из южноуральцев. Два дня спустя власти сообщили о более чем 300 пробах, отправленных в тюменский НИИ Роспотребнадзора — на тот момент «Омикрон» в них выявлен не был. Крайне заразный «Омикрон»-штамм выявили в ЮАР в конце ноября 2021 года. С его проникновением в России началась пятая волна коронавируса. В Челябинской области число заболевших коронавирусом начало резко увеличиваться с 17 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...