Мишустин: число госпитализаций с COVID выросло в 48 регионах

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Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мишустин михаил
Ситуация с коронавирусом в России остается крайне напряженной, отметил Михаил Мишустин Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В 48 регионах России выросло число госпитализаций с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19. Трансляция президиума идет на телеканале «Россия 24».

«Ситуация с COVID-19 в России остается крайне напряженной. В 48 регионах выросло число госпитализаций», — сказал Мишустин.

За прошедшие сутки в России было госпитализировано 12 837 человек с подтвержденным коронавирусом. Всего за сутки подтвердили 67 809 новых случаев COVID-19. На фоне роста числа госпитализаций в Москве усилили меры по контролю масочного режима, пишет RT. Часть регионов России перевели школы и вузы на дистанционный режим обучения, сообщает телеканал 360.

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В 48 регионах России выросло число госпитализаций с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19. Трансляция президиума идет на телеканале «Россия 24». «Ситуация с COVID-19 в России остается крайне напряженной. В 48 регионах выросло число госпитализаций», — сказал Мишустин. За прошедшие сутки в России было госпитализировано 12 837 человек с подтвержденным коронавирусом. Всего за сутки подтвердили 67 809 новых случаев COVID-19. На фоне роста числа госпитализаций в Москве усилили меры по контролю масочного режима, пишет RT. Часть регионов России перевели школы и вузы на дистанционный режим обучения, сообщает телеканал 360.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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