Мишустин: число госпитализаций с COVID выросло в 48 регионах

Ситуация с коронавирусом в России остается крайне напряженной, отметил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В 48 регионах России выросло число госпитализаций с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19. Трансляция президиума идет на телеканале «Россия 24».

«Ситуация с COVID-19 в России остается крайне напряженной. В 48 регионах выросло число госпитализаций», — сказал Мишустин.

За прошедшие сутки в России было госпитализировано 12 837 человек с подтвержденным коронавирусом. Всего за сутки подтвердили 67 809 новых случаев COVID-19. На фоне роста числа госпитализаций в Москве усилили меры по контролю масочного режима, пишет RT. Часть регионов России перевели школы и вузы на дистанционный режим обучения, сообщает телеканал 360.