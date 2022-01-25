За сутки в российские больницы отвезли 12 837 больных COVID

25 января 2022 в 13:47 Размер текста - 17 +

За сутки коронавирус подтвердили у 67 809 человек (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 За прошедшие сутки в российские больницы были доставлены 12 837 человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19. «Количество госпитализаций составило 12 837 человек, на 115% больше по сравнению с 24 января», — говорится в сообщении оперштаба. Всего за сутки подтвердили 67 809 новых случаев COVID-19. От инфекции скончались 681 пациентов. Выписано из больниц 26 404. Штамм «Омикрон» на сегодняшний день выявили в 68 регионах России. Москва остается лидером по числу новых зараженных: за сутки в столице коронавирусом заболели 18 935 человек. Далее идет Санкт-Петербург, там 9 722 инфицированных, тройку замыкает Московская область — 5 769 заболевших. Среди уральских регионов лидирует ХМАО — 1102 случаев коронавируса, в Свердловской области — 1096, Пермском крае — 1076, в Челябинской области — 622, в Тюменской области — 496. В ЯНАО — 711 новых зараженных, в Курганской области — 117. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

За прошедшие сутки в российские больницы были доставлены 12 837 человек с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19. «Количество госпитализаций составило 12 837 человек, на 115% больше по сравнению с 24 января», — говорится в сообщении оперштаба. Всего за сутки подтвердили 67 809 новых случаев COVID-19. От инфекции скончались 681 пациентов. Выписано из больниц 26 404. Штамм «Омикрон» на сегодняшний день выявили в 68 регионах России. Москва остается лидером по числу новых зараженных: за сутки в столице коронавирусом заболели 18 935 человек. Далее идет Санкт-Петербург, там 9 722 инфицированных, тройку замыкает Московская область — 5 769 заболевших. Среди уральских регионов лидирует ХМАО — 1102 случаев коронавируса, в Свердловской области — 1096, Пермском крае — 1076, в Челябинской области — 622, в Тюменской области — 496. В ЯНАО — 711 новых зараженных, в Курганской области — 117.