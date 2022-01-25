Попова: около 30% зараженных «Омикроном» были привиты

Около 30% зараженных новым штаммом коронавируса «Омикрон» были привиты. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Почти 70% пациентов с „омикроном“ не были привиты от коронавируса. Это говорит, что вакцина защищает и от нового штамма», — заявила Попова на совещании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
В начале августа центр «Вектор», разработавший «ЭпиВакКорону», сообщал, что после прививки тремя существовавшими на тот момент вакцинами коронавирусом заражались не более 1%. После «Спутника V» заражаются 0,66%, после «КовиВака» — 0,27%, после «ЭпиВакКороны» — 0,59%, передает «Газета.ру».
Около 30% зараженных новым штаммом коронавируса «Омикрон» были привиты. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Почти 70% пациентов с „омикроном“ не были привиты от коронавируса. Это говорит, что вакцина защищает и от нового штамма», — заявила Попова на совещании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. В начале августа центр «Вектор», разработавший «ЭпиВакКорону», сообщал, что после прививки тремя существовавшими на тот момент вакцинами коронавирусом заражались не более 1%. После «Спутника V» заражаются 0,66%, после «КовиВака» — 0,27%, после «ЭпиВакКороны» — 0,59%, передает «Газета.ру».