Попова: около 30% зараженных «Омикроном» были привиты

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Привившиеся от COVID также могут заразиться Фото:
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Коронавирус COVID-19

Около 30% зараженных новым штаммом коронавируса «Омикрон» были привиты. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Почти 70% пациентов с „омикроном“ не были привиты от коронавируса. Это говорит, что вакцина защищает и от нового штамма», — заявила Попова на совещании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

В начале августа центр «Вектор», разработавший «ЭпиВакКорону», сообщал, что после прививки тремя существовавшими на тот момент вакцинами коронавирусом заражались не более 1%. После «Спутника V» заражаются 0,66%, после «КовиВака» — 0,27%, после «ЭпиВакКороны» — 0,59%, передает «Газета.ру».

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Около 30% зараженных новым штаммом коронавируса «Омикрон» были привиты. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Почти 70% пациентов с „омикроном“ не были привиты от коронавируса. Это говорит, что вакцина защищает и от нового штамма», — заявила Попова на совещании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. В начале августа центр «Вектор», разработавший «ЭпиВакКорону», сообщал, что после прививки тремя существовавшими на тот момент вакцинами коронавирусом заражались не более 1%. После «Спутника V» заражаются 0,66%, после «КовиВака» — 0,27%, после «ЭпиВакКороны» — 0,59%, передает «Газета.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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