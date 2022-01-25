25 января 2022
24 января 2022
22 января 2022

Глава ЯНАО взял под контроль увольнения в департаменте Мажарова

© Служба новостей «URA.RU»
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Госсовет в Кремле. Москва, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов будет лично назначать и увольнять чиновников Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сможет лично назначать и увольнять заместителей директора департамента внешних связей Александра Мажарова. Об этом говорится в документах на сайте окружного правительства.

«Первый заместитель директора департамента и заместители директора департамента назначаются на должность и освобождаются от должности Губернатором автономного округа по представлению директора департамента», — говорится в постановлении. В пресс-службе ведомства добавили, что власти структурируют подразделения департамента внешних связей.

Об изменениях в департаменте внешних связей стало известно еще в сентябре. Тогда власти заявили о реорганизации управления международного сотрудничества, внешних связей и науки. Губернатор ЯНАО принял решение расформировать одно из подразделений департамента — представительство округа в Свердловской области. Также URA.RU сообщало, что глава Ямала получил право увольнять и чиновников депобразования.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сможет лично назначать и увольнять заместителей директора департамента внешних связей Александра Мажарова. Об этом говорится в документах на сайте окружного правительства. «Первый заместитель директора департамента и заместители директора департамента назначаются на должность и освобождаются от должности Губернатором автономного округа по представлению директора департамента», — говорится в постановлении. В пресс-службе ведомства добавили, что власти структурируют подразделения департамента внешних связей. Об изменениях в департаменте внешних связей стало известно еще в сентябре. Тогда власти заявили о реорганизации управления международного сотрудничества, внешних связей и науки. Губернатор ЯНАО принял решение расформировать одно из подразделений департамента — представительство округа в Свердловской области. Также URA.RU сообщало, что глава Ямала получил право увольнять и чиновников депобразования.
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© Служба новостей «URA.RU»
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