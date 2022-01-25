Глава ЯНАО взял под контроль увольнения в департаменте Мажарова

Дмитрий Артюхов будет лично назначать и увольнять чиновников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сможет лично назначать и увольнять заместителей директора департамента внешних связей Александра Мажарова. Об этом говорится в документах на сайте окружного правительства.

«Первый заместитель директора департамента и заместители директора департамента назначаются на должность и освобождаются от должности Губернатором автономного округа по представлению директора департамента», — говорится в постановлении. В пресс-службе ведомства добавили, что власти структурируют подразделения департамента внешних связей.

Об изменениях в департаменте внешних связей стало известно еще в сентябре. Тогда власти заявили о реорганизации управления международного сотрудничества, внешних связей и науки. Губернатор ЯНАО принял решение расформировать одно из подразделений департамента — представительство округа в Свердловской области. Также URA.RU сообщало, что глава Ямала получил право увольнять и чиновников депобразования.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам