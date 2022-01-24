В Сургуте обокрали активиста партии «Новые люди»

Ущерб от грабителей, по подсчетам активиста, составил около 200 тысяч рублей Фото: depositphotos.com

В Когалыме из квартиры в полурасселенном аварийном доме активиста партии «Новые люди» и экс-кандидата на выборах в местную думу Антона Макогона вынесли все ценное, ущерб составил более 200 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказал сам Макогон.

«Сегодня приехав за вещами в квартиру, которая в последнее время пустовала я обнаружил, что украдена бытовая техника и все, что представляло хоть какую-то материальную ценность, разрушена мебель, все перевернуто. Общая стоимость украденного имущества, по моим подсчетам, составила около 200 тысяч рублей. Эта квартира остается жилой до того момента, пока я не сдам ключи, а на это у меня есть еще 10 дней», — говорит Макогон.

По словам активиста «Новых людей», в управляющей компании «Проспект», которая обслуживает дом, лишь разводят руками и сообщают, что приняли меры по предупреждению краж, заколотив оконные проемы. «Очень странно, что УК мне сообщила о том, что двери в квартиру были открыты еще неделей ранее только сейчас, хотя они приходили срезать батареи и не могли не знать, что эта квартира еще не освобождена», — сказал пострадавший. Макогон также обратился с заявлением в полицию, сотрудники зафиксировали заявление и сняли на месте отпечатки пальцев, при расчете суммы ущерба сотрудники снизили стоимость остававшихся в квартире вещей до 70 тысяч.

В приемной УК «Проспект» не ответили на звонок URA.RU. В пресс-службу управления МВД по ХМАО также не удалось дозвониться.

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