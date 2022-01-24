Больше половины заболевших «Омикроном» тюменцев были не привиты

Новый штамм коронавируса нашли уже у девяти тюменцев Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новые случаи штамма «Омикрон» выявлены в Тюменской области, общее число заболевших достигло девяти человек, пять из которых были не привиты от коронавируса. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора региона.

«В Тюменской области зарегистрировано девять случаев заболевания новым штаммом коронавируса „Омикрон“. Пять заболевших не вакцинированы, один был привит только первым компонентом вакцины. Три человека имеют полный курс вакцинации против коронавируса, сделали прививки больше полугода назад», — рассказали URA.RU в пресс-службе управления Роспотребнадзора региона.

Среди заболевших есть и мужчины и женщины, возраст — от 22 до 57 лет. Из общего числа заболевших один мужчина находится в инфекционном госпитале. Остальные пациенты лечатся на дому.

Ранее агентство писало, что губернатор Александр Моор заявлял о двух подхвативших «Омикрон» тюменцах. Такую статистику глава региона приводил всего лишь день назад, 24 января.

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